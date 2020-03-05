Free MP3 Cutter Joiner - удобный инструмент для быстрого объединения нескольких аудиофайлов в один проект или вырезки из них нужных фрагментов. Если вы любите заниматься склейкой различных музыкальных, звуковых и других аудиофайлов для получения интересных и забавных миксов, то эта программа может стать вашим хорошим помощником, позволяя использовать для этого такие базовые опции редактирования как разделение и объединение.

Интерфейс приложения очень прост и не содержит каких-то особенных настроек. На основном окошке присутствует 2 закладки - MP3 Cutter и MP3 Joiner, соответственно, для обрезки и объединения аудио. Если на вашем звуковом файле есть эпизоды, которые нужно удалить, то в MP3 Cutter достаточно просто указать диапазон требуемого фрагмента и нажать "Start Cut" - аудио сохранится в формате .mp3.

Если же вы захотите объединить несколько аудиокусочков в одну композицию, то перейдите на закладку MP3 Joiner, добавьте все треки в требуемом порядке и нажмите "Merge". В итоге получите один готовый к использованию .mp3-файл.

Перед каждой операцией доступно небольшое окошко настроек, где можно выбрать битрейт, частоту, моно или стерео, а также место сохранения готового файла.

В целом, все легко и понятно - объединяйте и разделяйте свои аудиокомпозиции с MP3 Cutter Joiner в несколько простых действий.