Free MP3 Cutter Joiner для Windows

Free MP3 Cutter Joiner 11.0

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Описание Free MP3 Cutter Joiner 11.0Описание   Скачать Free MP3 Cutter Joiner 11.0СКАЧАТЬ (4,12 Мб) Скриншоты Free MP3 Cutter Joiner 11.0Скриншоты (4)   Статистика Free MP3 Cutter Joiner 11.0Статистика   Отзывы о Free MP3 Cutter Joiner 11.0Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Free MP3 Cutter Joiner - удобный инструмент для быстрого объединения нескольких аудиофайлов в один проект или вырезки из них нужных фрагментов. Если вы любите заниматься склейкой различных музыкальных, звуковых и других аудиофайлов для получения интересных и забавных миксов, то эта программа может стать вашим хорошим помощником, позволяя использовать для этого такие базовые опции редактирования как разделение и объединение.

Интерфейс приложения очень прост и не содержит каких-то особенных настроек. На основном окошке присутствует 2 закладки - MP3 Cutter и MP3 Joiner, соответственно, для обрезки и объединения аудио. Если на вашем звуковом файле есть эпизоды, которые нужно удалить, то в MP3 Cutter достаточно просто указать диапазон требуемого фрагмента и нажать "Start Cut" - аудио сохранится в формате .mp3.

Если же вы захотите объединить несколько аудиокусочков в одну композицию, то перейдите на закладку MP3 Joiner, добавьте все треки в требуемом порядке и нажмите "Merge". В итоге получите один готовый к использованию .mp3-файл.

Перед каждой операцией доступно небольшое окошко настроек, где можно выбрать битрейт, частоту, моно или стерео, а также место сохранения готового файла.

В целом, все легко и понятно - объединяйте и разделяйте свои аудиокомпозиции с MP3 Cutter Joiner в несколько простых действий.

Free MP3 Cutter Joiner
Free MP3 Cutter Joiner
Free MP3 Cutter Joiner
Free MP3 Cutter Joiner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 6 922
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Разбивка файлов
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Отзывы о программе Free MP3 Cutter Joiner

user про Free MP3 Cutter Joiner 10.8 [13-11-2016]

СОФТИНА ДНО, после обработки файны не запускаются
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