Diagram Maker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,34 Мб
Diagram Maker - это бесплатное приложение для создания диаграмм и блок-схем. Вы можете добавлять, перетаскивать фигуры, создавать графики, организационные диаграммы (оргдиаграммы), диаграммы иерархии отношений и структурные диаграммы. Вы также можете использовать его для создания схем и сетевых диаграмм.
Программа позволяет редактировать свойства рисунков. Вы можете изменять размеры, поворачивать, переворачивать, менять цвета, удалять выбранные элементы, настраивать стили линий и настраивать практически все. Приложение имеет несколько встроенных примеров диаграмм. Diagram Maker - это интуитивно понятное и аккуратно организованное приложение, которое может пригодиться, когда вам нужно быстро создать диаграмму или график. Это многофункциональное программное решение, которое поможет вам легко разработать индивидуальные блок-схемы или диаграммы для широкого круга целей.
Программа включает в себя несколько образцов диаграмм для анализа и экспериментов. Вы можете не только вращать элементы, но и добавлять новые элементы, изменять расстояние между ними, выравнивание или размеры, а также выносить одни объекты на передний план, а другие отправлять на задний. Вы можете соединять и "склеивать" объекты с помощью свойства "TightConnections". Кроме того, можно задать параметры по умолчанию для линий и сплошных цветов, используемых в проекте.
Как только вы будете готовы начать проект с нуля, вы можете выбрать, какие из элементов вам нужны, например, прямоугольники, ромбы, эллипсы, дуги, многоугольники, звезды, стрелки или обводки. Также можно интегрировать текстовые сообщения или растровые изображения. Итоговый результатом можно экспортировать в отдельный файл или распечатать на принтере.
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