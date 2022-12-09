Diagram Maker - это бесплатное приложение для создания диаграмм и блок-схем. Вы можете добавлять, перетаскивать фигуры, создавать графики, организационные диаграммы (оргдиаграммы), диаграммы иерархии отношений и структурные диаграммы. Вы также можете использовать его для создания схем и сетевых диаграмм.

Программа позволяет редактировать свойства рисунков. Вы можете изменять размеры, поворачивать, переворачивать, менять цвета, удалять выбранные элементы, настраивать стили линий и настраивать практически все. Приложение имеет несколько встроенных примеров диаграмм. Diagram Maker - это интуитивно понятное и аккуратно организованное приложение, которое может пригодиться, когда вам нужно быстро создать диаграмму или график. Это многофункциональное программное решение, которое поможет вам легко разработать индивидуальные блок-схемы или диаграммы для широкого круга целей.

Программа включает в себя несколько образцов диаграмм для анализа и экспериментов. Вы можете не только вращать элементы, но и добавлять новые элементы, изменять расстояние между ними, выравнивание или размеры, а также выносить одни объекты на передний план, а другие отправлять на задний. Вы можете соединять и "склеивать" объекты с помощью свойства "TightConnections". Кроме того, можно задать параметры по умолчанию для линий и сплошных цветов, используемых в проекте.

Как только вы будете готовы начать проект с нуля, вы можете выбрать, какие из элементов вам нужны, например, прямоугольники, ромбы, эллипсы, дуги, многоугольники, звезды, стрелки или обводки. Также можно интегрировать текстовые сообщения или растровые изображения. Итоговый результатом можно экспортировать в отдельный файл или распечатать на принтере.