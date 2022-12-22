File Splitter And Joiner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Разбивка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|12 / 12 | Статистика
|Размер:
|2,4 Мб
File Splitter And Joiner - это простой в использовании инструмент для быстрого разделения и объединения файлов. Вы можете разделить один большой файл на несколько файлов меньшего размера. Вы также можете объединить маленькие фрагменты и снова создать оригинальный большой файл.
Приложение можно использовать для разделения большого файла, например, 10 ГБ, на более мелкие файлы, что позволяет пользователям сохранять файлы на USB-устройствах или на CD-ROM. Затем разделенные файлы можно объединить, чтобы воссоздать исходный файл. Процесс объединения происходит очень быстро и не нагружает процессор, как и процесс разделения. Программа работает довольно быстро, поскольку может оптимизировать использование дискового кэша и памяти, что делает его быстрее многих программ для разделения и объединения файлов и сжатия.
Эта утилита обеспечивает функциональность как разделителя, так и соединителя файлов. С помощью этого инструмента вы сможете разделить любой файл. При разделении файла вы можете выбрать размер частей файла. Расширения выходных файлов будут иметь формат .001, .002, .003... Вы можете с легкостью склеить их обратно. Выберите файл .001, и программа одним щелчком соединит всю серию, и вы сможете использовать полный файл как обычно.
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