File Splitter And Joiner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Разбивка файлов
Загрузок (сегодня/всего):12 / 12 | Статистика
Размер:2,4 Мб
File Splitter And Joiner скриншот № 1

File Splitter And Joiner - это простой в использовании инструмент для быстрого разделения и объединения файлов. Вы можете разделить один большой файл на несколько файлов меньшего размера. Вы также можете объединить маленькие фрагменты и снова создать оригинальный большой файл.

Приложение можно использовать для разделения большого файла, например, 10 ГБ, на более мелкие файлы, что позволяет пользователям сохранять файлы на USB-устройствах или на CD-ROM. Затем разделенные файлы можно объединить, чтобы воссоздать исходный файл. Процесс объединения происходит очень быстро и не нагружает процессор, как и процесс разделения. Программа работает довольно быстро, поскольку может оптимизировать использование дискового кэша и памяти, что делает его быстрее многих программ для разделения и объединения файлов и сжатия.

Эта утилита обеспечивает функциональность как разделителя, так и соединителя файлов. С помощью этого инструмента вы сможете разделить любой файл. При разделении файла вы можете выбрать размер частей файла. Расширения выходных файлов будут иметь формат .001, .002, .003... Вы можете с легкостью склеить их обратно. Выберите файл .001, и программа одним щелчком соединит всю серию, и вы сможете использовать полный файл как обычно.

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