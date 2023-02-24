Print Multiple Web Pages - это утилита для пакетной печати HTML-файлов и веб-сайтов, которая поможет вам сэкономить время при массовой печати большого количества HTML-документов или интернет-страниц.

Присутствует возможность добавить множество HTML-документов или ссылок на веб-страницы в список и предварительно просмотреть их в специальной области. После нажатия кнопки "Печать всех" приложение отправит их все в очередь печати вашего принтера по умолчанию.

Для предварительного просмотра и печати приложение использует движок Internet Explorer. Вы можете использовать меню "Браузер" для отображения веб-страниц с помощью различных версий браузера. Вы также можете использовать опцию "Задержка после загрузки страницы" для улучшения результатов в случае, если на веб-странице запущены сложные сценарии.

Еще одна полезная функция программы - извлечение и составление списка всех URL-адресов в введенном тексте. Нажмите кнопку "Добавить список URL" и убедитесь, что вы установили флажок "Автоматически определять URL в тексте". Программа перечислит вам все адреса в тексте по одному.