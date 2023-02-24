Print Multiple Web Pages для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,33 Мб
Print Multiple Web Pages - это утилита для пакетной печати HTML-файлов и веб-сайтов, которая поможет вам сэкономить время при массовой печати большого количества HTML-документов или интернет-страниц.
Присутствует возможность добавить множество HTML-документов или ссылок на веб-страницы в список и предварительно просмотреть их в специальной области. После нажатия кнопки "Печать всех" приложение отправит их все в очередь печати вашего принтера по умолчанию.
Для предварительного просмотра и печати приложение использует движок Internet Explorer. Вы можете использовать меню "Браузер" для отображения веб-страниц с помощью различных версий браузера. Вы также можете использовать опцию "Задержка после загрузки страницы" для улучшения результатов в случае, если на веб-странице запущены сложные сценарии.
Еще одна полезная функция программы - извлечение и составление списка всех URL-адресов в введенном тексте. Нажмите кнопку "Добавить список URL" и убедитесь, что вы установили флажок "Автоматически определять URL в тексте". Программа перечислит вам все адреса в тексте по одному.
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