Blu-ray DVD Creator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:105 Мб
Blu-ray DVD Creator скриншот № 1
Blu-ray DVD Creator скриншот № 2

Blu-ray DVD Creator - приложение, которое позволит вам легко записывать DVD и Blu-ray, добавлять настраиваемые меню дисков, а также поддерживает широкий спектр форматов входных носителей. Пользователь может легко выбрать предпочтительные характеристики носителя для каждой из добавленных записей, будь то изображение, аудио или видео формат. Это можно сделать эффективно, из главного меню.

Также, приложение позволяет работать с несколькими элементами одновременно, и каждый из них может быть настроен в соответствии с вашими конкретными требованиями. Например, настройки видео, позволяют установить определенное время воспроизведения, добавить титры и многие другие элементы.

В целом, данное приложение - достойный риппер DVD, который удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к подобному программному обеспечению, не будучи при этом чрезмерно сложным.

Особенности Blu-ray DVD Creator:

  • Поддержка почти всех популярных видеоформатов и форматов изображений.
  • Поддержка PAL/NTSC, 16:9/4:3.
  • Встроенные 10+ наборов меню, поддержка пользовательского меню.
  • Поддержка нескольких аудиодорожек, нескольких субтитров и внешних субтитров.
  • Сохранить как папку, ISO или записать на диск.
  • Два способа отображения меню: "Иконка элемента воспроизведения" и "Текст списка глав".
  • Поддержка аппаратного ускорения GPU.
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