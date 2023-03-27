BeStronger для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:81,53 Мб
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BeStronger поможет Вам набрать мышечную массу, похудеть или поддерживать форму. Программа представляет собой персональный фитнес тренер для домашних тренировок. Вам не нужен спортзал для того чтобы иметь красивое и здоровое тело - тренируйтесь дома! Коллекция прогрессивных, круговых, HIIT, жиросжигающих тренировок на каждый день для мужчин и женщин.

Приложение включает в себя следующие прогрессивные программы тренировок с собственным весом: 100 Отжиманий, 100 Отжиманий на брусьях, 50 Подтягиваний, 300 Приседаний, 300 Пресс, 1000 прыжков на скакалке, Начни бегать, Берпи, Планка, Идеальный пресс, Тренировки с гантелями, Домашние тренировки для всего тела, Стрит воркаут, Тренировки с гирями, Тренировки с фитнес резинкой, а также другие домашние круговые тренировки и программы тренировок.

Особенности BeStronger:

  • Программы домашних тренировок на каждый день для мужчин и женщин.
  • Возможность создавать свои индивидуальные тренировки с помощью удобного конструктора.
  • Стена пользовательских тренировок где Вы можете поделиться своей тренировкой или импортировать себе тренировки пользователей со всего мира.
  • Возможность отправлять свои достижения в Google Fit.
  • Мотивация (уровень, статус и медали, рейтинги и награды).
  • Предусмотрена функция напоминаний.
  • Разминка перед тренировками и заминка после.
  • Автоматическая запись статистики выполнения.
  • Пополняющаяся библиотека упражнений с анимацией и описанием.
  • Бекап и восстановление данных.
  • Интервальное голодание, трекер воды и калорий.
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