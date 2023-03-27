BeStronger для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BeStronger
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|81,53 Мб
BeStronger поможет Вам набрать мышечную массу, похудеть или поддерживать форму. Программа представляет собой персональный фитнес тренер для домашних тренировок. Вам не нужен спортзал для того чтобы иметь красивое и здоровое тело - тренируйтесь дома! Коллекция прогрессивных, круговых, HIIT, жиросжигающих тренировок на каждый день для мужчин и женщин.
Приложение включает в себя следующие прогрессивные программы тренировок с собственным весом: 100 Отжиманий, 100 Отжиманий на брусьях, 50 Подтягиваний, 300 Приседаний, 300 Пресс, 1000 прыжков на скакалке, Начни бегать, Берпи, Планка, Идеальный пресс, Тренировки с гантелями, Домашние тренировки для всего тела, Стрит воркаут, Тренировки с гирями, Тренировки с фитнес резинкой, а также другие домашние круговые тренировки и программы тренировок.
Особенности BeStronger:
- Программы домашних тренировок на каждый день для мужчин и женщин.
- Возможность создавать свои индивидуальные тренировки с помощью удобного конструктора.
- Стена пользовательских тренировок где Вы можете поделиться своей тренировкой или импортировать себе тренировки пользователей со всего мира.
- Возможность отправлять свои достижения в Google Fit.
- Мотивация (уровень, статус и медали, рейтинги и награды).
- Предусмотрена функция напоминаний.
- Разминка перед тренировками и заминка после.
- Автоматическая запись статистики выполнения.
- Пополняющаяся библиотека упражнений с анимацией и описанием.
- Бекап и восстановление данных.
- Интервальное голодание, трекер воды и калорий.
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Отзывы о программе BeStronger
Admin
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