BeStronger поможет Вам набрать мышечную массу, похудеть или поддерживать форму. Программа представляет собой персональный фитнес тренер для домашних тренировок. Вам не нужен спортзал для того чтобы иметь красивое и здоровое тело - тренируйтесь дома! Коллекция прогрессивных, круговых, HIIT, жиросжигающих тренировок на каждый день для мужчин и женщин.

Приложение включает в себя следующие прогрессивные программы тренировок с собственным весом: 100 Отжиманий, 100 Отжиманий на брусьях, 50 Подтягиваний, 300 Приседаний, 300 Пресс, 1000 прыжков на скакалке, Начни бегать, Берпи, Планка, Идеальный пресс, Тренировки с гантелями, Домашние тренировки для всего тела, Стрит воркаут, Тренировки с гирями, Тренировки с фитнес резинкой, а также другие домашние круговые тренировки и программы тренировок.

Особенности BeStronger: