Website Screenshot Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84,75 Мб
Website Screenshot Generator - это мощный инструмент, который позволяет делать скриншоты нескольких веб-страниц всего несколькими щелчками мыши. Если вам нужно сделать скриншоты для тестирования сайта, маркетинга или дизайна, это программное обеспечение как раз то что нужно. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы можете просто ввести URL-адреса, настроить параметры захвата и сохранить снимки веб-сайта в нужном формате. С помощью этой программы вы можете делать высококачественные скриншоты любого веб-сайта и сохранять их в выбранном вами формате, включая PDF, PNG и JPEG.
Пользоваться этим программным обеспечением для пакетного создания скриншотов веб-страниц очень просто. Достаточно выполните следующие действия:
- После загрузки и установки Website Screenshot Generator, нажмите кнопку "Добавить HTML-файлы" или "Добавить список URL".
- Добавьте список HTML-файлов или URL-адресов.
- Выберите формат вывода (PDF, PNG, JPG).
- Выберите каталог назначения.
- Нажмите кнопку "Старт".
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