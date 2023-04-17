Gym Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,37 Мб
Gym Workout - программы тренировок на каждый день для всех основных групп мышц, благодаря чему можно набрать мышечную массу, прокачать выносливость, силу или просто набрать форму. Тренировки подстраиваются под ваши цели и доступное снаряжение, помогая добиться лучших результатов и расширить границы возможного.
Особенности Gym Workout:
- Ведите журнал тренировок без ручки и блокнота.
- Испытайте себя в созданных экспертами программах.
- Редактируйте и создавайте программы в любое время.
- Делайте упражнения правильно по подробным видео- и текстовым инструкциям.
- Отслеживайте прогресс по наглядной статистике и графикам.
- Гибкий таймер отдыха (общего и для отдельных упражнений).
- Более 500+ упражнений для интересных и разнообразных тренировок.
- Создавайте любое число своих тренировочных программ.
- Добавляйте любые упражнения в нашу базу данных.
- Не нужно подключение к Интернету.
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Отзывы о программе Gym Workout
Admin
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