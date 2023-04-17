Gym Workout для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,37 Мб
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Gym Workout - программы тренировок на каждый день для всех основных групп мышц, благодаря чему можно набрать мышечную массу, прокачать выносливость, силу или просто набрать форму. Тренировки подстраиваются под ваши цели и доступное снаряжение, помогая добиться лучших результатов и расширить границы возможного.

Особенности Gym Workout:

  • Ведите журнал тренировок без ручки и блокнота.
  • Испытайте себя в созданных экспертами программах.
  • Редактируйте и создавайте программы в любое время.
  • Делайте упражнения правильно по подробным видео- и текстовым инструкциям.
  • Отслеживайте прогресс по наглядной статистике и графикам.
  • Гибкий таймер отдыха (общего и для отдельных упражнений).
  • Более 500+ упражнений для интересных и разнообразных тренировок.
  • Создавайте любое число своих тренировочных программ.
  • Добавляйте любые упражнения в нашу базу данных.
  • Не нужно подключение к Интернету.
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Отзывы о программе Gym Workout

Admin

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