Free Combine Text Files - программа обеспечивает быстрый и простой метод объединения нескольких текстовых файлов в один документ. Благодаря поддержке нескольких типов файлов и режимов кодирования, это приложение может создавать выходные документы с настраиваемыми заголовками и колонтитулами.

Работа с Free Combine Text Files 4dots интуитивно понятна благодаря простому интерфейсу и понятным опциям. Верхняя панель инструментов позволяет одним щелчком мыши открывать файлы, импортировать списки и управлять порядком файлов. С другой стороны, нижняя часть графического интерфейса содержит несколько вкладок с опциями для настройки выходного файла.

Free Combine Text Files 4dots поддерживает распространенные форматы текстовых файлов и позволяет быстро выбирать входные файлы, как обычным способом, так и путем перетаскивания файлов в главное окно. Хотя есть возможность выбирать файлы вручную, вы также можете импортировать список файлов или даже выбрать папку и позволить приложению найти совместимые файлы.

Присутствует возможность настроить имя выходного файла, изменив префикс и суффикс. Кроме того, вы можете свободно настраивать верхний и нижний колонтитулы файла, добавляя текст или переменные, количество строк и так далее. По умолчанию приложение настроено на автоматическое определение режима кодирования, но вы можете изменить его при желании.

Free Combine Text Files 4dots может объединять файлы одного типа. Его также можно настроить на создание одного текстового документа для каждого расширения файла или даже объединить содержимое, которое он найдет в корневой папке или вложенных папках.