Alternate Timer - простое и интуитивно понятное приложение, которое поможет вам управлять рабочим временем ваших сотрудников, отслеживать время перерыва, отпуска и больничных, а также рассчитывать их ежемесячную зарплату.

Для начала можно задать распорядок дня, установив часы работы и перерыва, а затем начать отсчет времени. Приложение автоматически рассчитывает зарплату сотрудника в зависимости от установленной почасовой оплаты. Alternate Timer может отображать информацию в виде подробной таблицы или ежемесячного календаря.

Можно обратиться к календарю или расписанию, чтобы получить подробную информацию о деятельности конкретного сотрудника за месяц, просмотреть количество отработанных часов в день, время перерыва, зарплату и дополнительные комментарии. Записи можно редактировать вручную, также имеется возможность установить дни отпуска, праздники и скользящие дни, а также указать, болел ли сотрудник в течение определенного периода времени.

Присутствует возможность открыть несколько файлов таймеров одновременно, но приложение не загружает их автоматически при запуске. Поэтому при каждом запуске программы их необходимо открывать вручную. Пользователь может сохранить таймеры в виде файлов проекта или экспортировать расписания в CSV, TXT или HTM. Они содержат подробную информацию о каждом рабочем дне, а также статистику за месяц.

Каждый файл таймера может быть зашифрован, что предотвращает его открытие или изменение при отсутствии правильного пароля. Кроме того, данные о времени и посещаемости можно защитить паролем руководителя.

В целом, Alternate Timer - это инструмент, который может оказаться полезным, если вам нужен простой инструмент для учета рабочего времени и расчета заработной платы. Он имеет простой интерфейс и может использоваться для составления ежемесячных расписаний.