4Easysoft iPhone Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.0.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,87 Мб
4Easysoft iPhone Cleaner - позволяет удалить все данные, включая ненужные файлы, дубликаты фотографий, неиспользуемые приложения и даже личные данные с iPhone, iPad и iPod.
Особенности 4Easysoft iPhone Cleaner:
- Удаление всех нежелательных данных. Сканируйте и удаляйте все данные с устройств iOS. Когда вы захотите продать свой iPhone/iPad/iPod, вы сможете легко стереть все данные. Более того, можно выбрать нужные данные для удаления.
- Освободите место в памяти. Если ваше устройство iOS работает медленнее, чем раньше, 4Easysoft iPhone Cleaner поможет вам удалить ненужные файлы, фотографии, видео и деинсталлировать остатки, чтобы освободить больше места. Таким образом, вы сможете улучшить удобство использования.
- Полное удаление приложений. Использование стандартного способа удаления приложений не приведет к удалению всех остатков удаления. Таким образом, вы можете использовать 4Easysoft iPhone Cleaner для полного удаления неиспользуемых приложений и файлов кэша и освободить все занимаемое ими пространство.
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