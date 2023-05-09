4Easysoft iPhone Cleaner для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20.95
Ограничение:30 дней
Версия:1.0.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,87 Мб
4Easysoft iPhone Cleaner скриншот № 1

4Easysoft iPhone Cleaner - позволяет удалить все данные, включая ненужные файлы, дубликаты фотографий, неиспользуемые приложения и даже личные данные с iPhone, iPad и iPod.

Особенности 4Easysoft iPhone Cleaner:

  • Удаление всех нежелательных данных. Сканируйте и удаляйте все данные с устройств iOS. Когда вы захотите продать свой iPhone/iPad/iPod, вы сможете легко стереть все данные. Более того, можно выбрать нужные данные для удаления.
  • Освободите место в памяти. Если ваше устройство iOS работает медленнее, чем раньше, 4Easysoft iPhone Cleaner поможет вам удалить ненужные файлы, фотографии, видео и деинсталлировать остатки, чтобы освободить больше места. Таким образом, вы сможете улучшить удобство использования.
  • Полное удаление приложений. Использование стандартного способа удаления приложений не приведет к удалению всех остатков удаления. Таким образом, вы можете использовать 4Easysoft iPhone Cleaner для полного удаления неиспользуемых приложений и файлов кэша и освободить все занимаемое ими пространство.
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