4Easysoft iPhone Unlocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,33 Мб
4Easysoft iPhone Unlocker - полезное и простое в использовании приложение, которое позволяет снять все ограничения на iPhone/iPad/iPod, будь то Face ID, Touch ID или Apple ID - этот мощный разблокировщик может безопасно разблокировать их и помочь вам снова получить доступ к вашему iPhone/iPad/iPod.
Возможности 4Easysoft iPhone Unlocker
- Разблокировка iPhone без пароля и удаление Apple ID.
- Обход ограничения времени экрана без потери данных.
- Разблокировка старого iPhone с помощью пароля.
- Сброс настроек iPhone/iPad с разбитым экраном.
- Функция, позволяющая забыть пароль экрана iPhone/iPad.
- Блокировка iPhone при ограничении экранного времени.
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Admin
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