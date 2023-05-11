4Easysoft iPhone Unlocker для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:30 дней
Версия:1.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,33 Мб
4Easysoft iPhone Unlocker скриншот № 1
4Easysoft iPhone Unlocker скриншот № 2
4Easysoft iPhone Unlocker скриншот № 3

4Easysoft iPhone Unlocker - полезное и простое в использовании приложение, которое позволяет снять все ограничения на iPhone/iPad/iPod, будь то Face ID, Touch ID или Apple ID - этот мощный разблокировщик может безопасно разблокировать их и помочь вам снова получить доступ к вашему iPhone/iPad/iPod.

Возможности 4Easysoft iPhone Unlocker

  • Разблокировка iPhone без пароля и удаление Apple ID.
  • Обход ограничения времени экрана без потери данных.
  • Разблокировка старого iPhone с помощью пароля.
  • Сброс настроек iPhone/iPad с разбитым экраном.
  • Функция, позволяющая забыть пароль экрана iPhone/iPad.
  • Блокировка iPhone при ограничении экранного времени.
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