Elliptical Machine Workouts для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:28.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,47 Мб
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Elliptical Machine Workouts - это удобное приложение для Android, разработанное для повышения эффективности тренировок на эллиптическом тренажере.

После запуска приложения перед вами откроется окно Workouts, где вы сможете ознакомиться с разнообразной коллекцией тренировочных программ. Эти программы удобно распределены по разделам: Тренировки, Маршруты, Разминка, Охлаждение и Ежедневные занятия. Такая интуитивно понятная организация поможет вам найти идеальную программу тренировок, соответствующую вашим индивидуальным потребностям и целям.

Программа рекомендует индивидуальные программы тренировок. Анализируя ваши исходные данные и желаемые результаты, приложение предлагает программы тренировок с учетом ваших пожеланий, позволяя вам создать фитнес-план, который легко впишется в ваш распорядок дня. Если вы стремитесь сбросить вес, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы или привести в тонус определенные группы мышц, Elliptical предоставит вам рекомендации и поддержку.

Окно Упражнения предлагает широкий спектр упражнений и практик, которые вы можете изучить и сохранить для дальнейшего использования. Благодаря обширной коллекции упражнений вы можете разнообразить свои тренировки и постоянно бросать себе вызов. Хотя на выбор предлагается множество упражнений, Elliptical предлагает вам отдать предпочтение тем, которые вы узнали и хотели бы попробовать, что позволит вам извлечь максимальную пользу из ваших тренировок.

В окне Профиль вы можете легко отслеживать свои ежедневные занятия и прогресс. Оно предоставляет полный отчет о состоянии вашей статистики тренировок, включая ежедневные рекорды активности, сожженные калории и достижения за все время. В окне календаря можно наглядно увидеть график тренировок, что позволит вам оценить последовательность занятий и сохранить мотивацию на пути к совершенству.

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