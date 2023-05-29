Coolmuster PDF Password Remover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.2.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolmuster
|Категории:
|Пароли - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6 Мб
Coolmuster PDF Password Remover - программа для расшифровки зашифрованных PDF файлов в один клик, которые были ограничены автором для предотвращения копирования, редактирования или печати. Password Remover не может автоматически удалять пароли пользователей.
Coolmuster PDF Password Remover предоставляет пользователям два различных режима расшифровки для быстрого удаления пароля из файлов Adobe PDF: пакетный режим расшифровки (можно расшифровать до 200 PDF файлов за один раз), и расшифровка правой кнопкой мыши.
После расшифровки можно повторно использовать PDF для любых целей, просматривать PDF файлы, а также копировать содержимое, печатать PDF, редактировать, добавлять/удалять тексты, вставлять изображения, делать аннотации и т.д., конвертировать PDF в другие форматы, извлекать PDF изображения и пр.
Особенности Coolmuster PDF Password Remover:
- Возможность без труда удалить пароль владельца или пользователя из зашифрованных PDF-документов.
- Возможность легко вскрыть пароль, если вы не можете ввести правильный пароль.
- Поддержка пакетной расшифровки PDF-файлов за один раз для печати, редактирования, копирования.
- Не требуется дополнительное программное обеспечение, такое как Adobe Reader или Acrobat.
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