Virtuagym для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Virtuagym
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,53 Мб
Virtuagym - фитнес приложение, благодаря которому можно заниматься с 3D-динамическим персональным тренером, который покажет точную технику выполнения каждого упражнения. База упражнений включает более 4000 упражнений и большое количество предварительно разработанных тренировок, которые можно выполнять дома или в спортивном зале.
Возможности Virtuagym:
- Комплексные тренировки для дома и зала.
- Огромная база данных с более чем 2500 упражнениями, которая пополняется еженедельно.
- Разработка индивидуальных комплексов упражнений.
- Понятные 3D-динамические видеоролики упражнений, точно показывающими технику выполнения упражнений и использования тренажеров в зале.
- Письменные инструкции к упражнениям.
- Напоминания о тренировках.
- Награды за выполнение упражнений.
- Возможность контроля прогресса в динамике - позволяет отслеживать более 30 параметров, включая вес, обхват талии, индекс массы тела, объем жировой ткани, количество отжиманий от пола, обхват бицепса, размер грудной клетки, и многое другое.
- Персональный тренер.
- Приложение полностью интегрировано с приложением Virtuagym "Питание": счетчиком калорий, углеводов и жиров.
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Admin
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