Virtuagym для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,53 Мб
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Virtuagym - фитнес приложение, благодаря которому можно заниматься с 3D-динамическим персональным тренером, который покажет точную технику выполнения каждого упражнения. База упражнений включает более 4000 упражнений и большое количество предварительно разработанных тренировок, которые можно выполнять дома или в спортивном зале.

Возможности Virtuagym:

  • Комплексные тренировки для дома и зала.
  • Огромная база данных с более чем 2500 упражнениями, которая пополняется еженедельно.
  • Разработка индивидуальных комплексов упражнений.
  • Понятные 3D-динамические видеоролики упражнений, точно показывающими технику выполнения упражнений и использования тренажеров в зале.
  • Письменные инструкции к упражнениям.
  • Напоминания о тренировках.
  • Награды за выполнение упражнений.
  • Возможность контроля прогресса в динамике - позволяет отслеживать более 30 параметров, включая вес, обхват талии, индекс массы тела, объем жировой ткани, количество отжиманий от пола, обхват бицепса, размер грудной клетки, и многое другое.
  • Персональный тренер.
  • Приложение полностью интегрировано с приложением Virtuagym "Питание": счетчиком калорий, углеводов и жиров.
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