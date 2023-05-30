Virtuagym - фитнес приложение, благодаря которому можно заниматься с 3D-динамическим персональным тренером, который покажет точную технику выполнения каждого упражнения. База упражнений включает более 4000 упражнений и большое количество предварительно разработанных тренировок, которые можно выполнять дома или в спортивном зале.

Возможности Virtuagym: