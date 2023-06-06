Wodzzly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Muslim Zabirov
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,14 Мб
Wodzzly - приложение для ежедневных функциональных кросс-тренировок. Имеются тренировки для пресса, груди, ног, рук и ягодиц, а также для всего тела, тренировки (WOD) с отягощениями, гирями и упражнениями с собственным весом и пр.
Типы тренировок включают HIIT и интервальные тренировки, такие как EMOM, AMRAP и Табата. Тренировки построены на различных комбинациях оборудования и упражнений с собственным весом, чтобы помочь вам сжечь калории, накачать силу и улучшить выносливость. Продолжительность тренировок составляет от 5 до 30 минут.
Возможности приложения Wodzzly:
- Коллекция WOD с более чем 5000+ тренировками.
- Разминка и растяжка.
- Библиотека упражнений с группами мышц.
- Популярная библиотека из 1008 WOD’s.
- Тренировка показана с анимацией и группой мышц.
- Новый WOD каждый день.
- Простой настраиваемый генератор WOD.
- Открытые тренировки.
- Тестовые WOD.
- Вес тела и гимнастические движения.
- Тренировки для путешествий.
- Генератор для тренировок AMRAP.
- Генератор для тренировок EMOM.
- Генератор для тренировок НА ВРЕМЯ.
- Генератор для тренировок ТАБАТА.
- Полностью работает в автономном режиме.
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Admin
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