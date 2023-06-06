Wodzzly для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,14 Мб
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Wodzzly - приложение для ежедневных функциональных кросс-тренировок. Имеются тренировки для пресса, груди, ног, рук и ягодиц, а также для всего тела, тренировки (WOD) с отягощениями, гирями и упражнениями с собственным весом и пр.

Типы тренировок включают HIIT и интервальные тренировки, такие как EMOM, AMRAP и Табата. Тренировки построены на различных комбинациях оборудования и упражнений с собственным весом, чтобы помочь вам сжечь калории, накачать силу и улучшить выносливость. Продолжительность тренировок составляет от 5 до 30 минут.

Возможности приложения Wodzzly:

  • Коллекция WOD с более чем 5000+ тренировками.
  • Разминка и растяжка.
  • Библиотека упражнений с группами мышц.
  • Популярная библиотека из 1008 WOD’s.
  • Тренировка показана с анимацией и группой мышц.
  • Новый WOD каждый день.
  • Простой настраиваемый генератор WOD.
  • Открытые тренировки.
  • Тестовые WOD.
  • Вес тела и гимнастические движения.
  • Тренировки для путешествий.
  • Генератор для тренировок AMRAP.
  • Генератор для тренировок EMOM.
  • Генератор для тренировок НА ВРЕМЯ.
  • Генератор для тренировок ТАБАТА.
  • Полностью работает в автономном режиме.
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Отзывы о программе Wodzzly

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