Wodzzly - приложение для ежедневных функциональных кросс-тренировок. Имеются тренировки для пресса, груди, ног, рук и ягодиц, а также для всего тела, тренировки (WOD) с отягощениями, гирями и упражнениями с собственным весом и пр.

Типы тренировок включают HIIT и интервальные тренировки, такие как EMOM, AMRAP и Табата. Тренировки построены на различных комбинациях оборудования и упражнений с собственным весом, чтобы помочь вам сжечь калории, накачать силу и улучшить выносливость. Продолжительность тренировок составляет от 5 до 30 минут.

Возможности приложения Wodzzly: