Home Workout - программы тренировок, которые разработаны таким образом, что вы можете заниматься дома или в любом удобном для вас месте, без дополнительного оборудования. Предлагает упражнения, которые нацелены на различные части тела и подтолкнут вас к достижению ваших целей. Сжигание жира, пресс, растяжка, высокая интенсивность, ноги и руки, ягодицы и многое другое входят в категории тренировок.

Функции Home Workout: