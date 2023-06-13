Home Workout для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,04 Мб
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Home Workout - программы тренировок, которые разработаны таким образом, что вы можете заниматься дома или в любом удобном для вас месте, без дополнительного оборудования. Предлагает упражнения, которые нацелены на различные части тела и подтолкнут вас к достижению ваших целей. Сжигание жира, пресс, растяжка, высокая интенсивность, ноги и руки, ягодицы и многое другое входят в категории тренировок.

Функции Home Workout:

  • Таймер, позволяющий следить за вашими тренировками.
  • Видеоуроки.
  • Аудио подсказки.
  • Анимированные инструкции по выполнению упражнений.
  • Специально разработанное фитнес-приложение для похудения для женщин.
  • Советы тренера в каждом упражнении помогут вам использовать правильную технику для достижения лучших результатов.
  • Разминка и растяжка.
  • Отслеживание сожженных калорий.
  • Подходит как для начинающих, так и для профессионалов.
  • Более 220 упражнений.
  • Быстрые и эффективные тренировки максимизируют сжигание жира.
  • Тренировки с собственным весом, оборудование не требуется.
  • Фитнес-тренировка для похудения для всех частей тела.
  • Проверьте свой ежедневный отчет о количестве упражнений, времени тренировки и калориях, которые вы сожгли во всех упражнениях.
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