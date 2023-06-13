Home Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pixster Studio
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,04 Мб
Home Workout - программы тренировок, которые разработаны таким образом, что вы можете заниматься дома или в любом удобном для вас месте, без дополнительного оборудования. Предлагает упражнения, которые нацелены на различные части тела и подтолкнут вас к достижению ваших целей. Сжигание жира, пресс, растяжка, высокая интенсивность, ноги и руки, ягодицы и многое другое входят в категории тренировок.
Функции Home Workout:
- Таймер, позволяющий следить за вашими тренировками.
- Видеоуроки.
- Аудио подсказки.
- Анимированные инструкции по выполнению упражнений.
- Специально разработанное фитнес-приложение для похудения для женщин.
- Советы тренера в каждом упражнении помогут вам использовать правильную технику для достижения лучших результатов.
- Разминка и растяжка.
- Отслеживание сожженных калорий.
- Подходит как для начинающих, так и для профессионалов.
- Более 220 упражнений.
- Быстрые и эффективные тренировки максимизируют сжигание жира.
- Тренировки с собственным весом, оборудование не требуется.
- Фитнес-тренировка для похудения для всех частей тела.
- Проверьте свой ежедневный отчет о количестве упражнений, времени тренировки и калориях, которые вы сожгли во всех упражнениях.
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Отзывы о программе Home Workout
Admin
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