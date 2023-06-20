Fitness Coach для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|18,24 Мб
Fitness Coach - программы фитнес-тренировок на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете набрать мышечную массу, сжечь жир или просто поддерживать форму. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании. В приложении есть тренировки для пресса, груди, ног, рук, ягодиц и всего тела.
Присутствуют анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения, которые гарантируют, что вы всё сделаете правильно.
Особенности программы Fitness Coach:
- Программы по разминке и растяжке.
- Автоматическая запись данных по тренировкам.
- Удобный график с изменениями вашего веса.
- Настраивайте напоминания о тренировках.
- Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения.
- График ваших достижений.
- Делитесь результатами с друзьями в социальных сетях.
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Отзывы о программе Fitness Coach
Admin
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