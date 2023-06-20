Fitness Coach для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:18,24 Мб
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Fitness Coach - программы фитнес-тренировок на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете набрать мышечную массу, сжечь жир или просто поддерживать форму. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании. В приложении есть тренировки для пресса, груди, ног, рук, ягодиц и всего тела.

Присутствуют анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения, которые гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы Fitness Coach:

  • Программы по разминке и растяжке.
  • Автоматическая запись данных по тренировкам.
  • Удобный график с изменениями вашего веса.
  • Настраивайте напоминания о тренировках.
  • Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения.
  • График ваших достижений.
  • Делитесь результатами с друзьями в социальных сетях.
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Отзывы о программе Fitness Coach

Admin

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