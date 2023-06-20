Fitness Coach - программы фитнес-тренировок на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете набрать мышечную массу, сжечь жир или просто поддерживать форму. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании. В приложении есть тренировки для пресса, груди, ног, рук, ягодиц и всего тела.

Присутствуют анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения, которые гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности программы Fitness Coach: