TunesKit Subtitle Extractor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,22 Мб
TunesKit Subtitle Extractor - это программное обеспечение, которое предназначено для извлечения субтитров из видеофайлов фильмов. Оно обладает простым в использовании интерфейсом и предлагает следующие функции:
- Извлечение субтитров: Приложение позволяет добавлять видеофайлы в список задач путем перетаскивания файлов или использования встроенного браузера файлов. Однако стоит отметить, что поддерживаются только форматы MP4, MOV, M4V и 3GP, поэтому файлы других типов будут проигнорированы. Вы можете добавить несколько видеофайлов для пакетной обработки.
- Сохранение субтитров в формате SRT: Извлеченные субтитры сохраняются в формате SRT, который является стандартным форматом для субтитров. Программа также поддерживает субтитры CC (закрытые субтитры).
- Настройки программы: В настройках вы можете выбрать, чтобы программа автоматически обновлялась до последней версии или сворачивалась в системный трей при закрытии. Также можно указать каталог сохранения SRT-файлов по умолчанию.
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