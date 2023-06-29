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CDCheck 3.1.14.0 CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на...

CDSlow 4.0 Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах....

WinBin2Iso 6.11 WinBin2Iso - небольшая бесплатная утилита, предназначенная для быстрого преобразования образов диска с расширением BIN в формат ISO...

Nero DiscSpeed 12.5.6.0 Nero DiscSpeed - бесплатная утилита для проверки CD/DVD-привода на производительность, которая...