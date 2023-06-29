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TunesKit Subtitle Extractor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,22 Мб
TunesKit Subtitle Extractor скриншот № 1
TunesKit Subtitle Extractor скриншот № 2

TunesKit Subtitle Extractor - это программное обеспечение, которое предназначено для извлечения субтитров из видеофайлов фильмов. Оно обладает простым в использовании интерфейсом и предлагает следующие функции:

  • Извлечение субтитров: Приложение позволяет добавлять видеофайлы в список задач путем перетаскивания файлов или использования встроенного браузера файлов. Однако стоит отметить, что поддерживаются только форматы MP4, MOV, M4V и 3GP, поэтому файлы других типов будут проигнорированы. Вы можете добавить несколько видеофайлов для пакетной обработки.
  • Сохранение субтитров в формате SRT: Извлеченные субтитры сохраняются в формате SRT, который является стандартным форматом для субтитров. Программа также поддерживает субтитры CC (закрытые субтитры).
  • Настройки программы: В настройках вы можете выбрать, чтобы программа автоматически обновлялась до последней версии или сворачивалась в системный трей при закрытии. Также можно указать каталог сохранения SRT-файлов по умолчанию.
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