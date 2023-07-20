Calculon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simon Jürgensmeyer
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|53,74 Мб
Calculon - калькулятор с открытым исходным кодом, который предлагает пользователю необычный и удобный подход к решению математических задач. Вместо стандартных кнопок с цифрами и символами, он предоставляет интерфейс в виде заметок, что делает его использование более интуитивным и уникальным.
Основные возможности приложения:
- Интуитивный интерфейс в стиле заметок: Вместо предустановленных кнопок, пользователь самостоятельно вводит цифры и символы, что делает процесс вычислений естественным и удобным.
- Полный набор математических операций: Calculon поддерживает все основные арифметические действия, такие как сложение, вычитание, умножение, деление, а также квадратные корни и другие подобные операции.
- Добавление заметок к операциям: Уникальная особенность приложения - возможность прикреплять примечания к вычислениям, что позволяет быстро делать пометки и уточнения.
- Быстрая и точная работа: Calculon обеспечивает высокую скорость выполнения вычислений и точные результаты, что освобождает пользователей от необходимости тратить много времени на рутинные математические операции.
Хотя Calculon представляется довольно простым в своем исполнении, он отлично выполняет поставленные задачи. После установки исполняемый файл программы находится в каталоге Program Files, и приложение готово к использованию.
В общем, Calculon - это простой и удобный калькулятор, который обеспечивает выполнение математических операций в необычном, но интуитивно понятном стиле заметок. Он идеально подойдет для тех, кто ищет новый и интересный способ решать математические задачи без лишних усилий.
Old Calculator for Windows 11, 10 2.0
Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10...
NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а...
Простой калькулятор, который также можно использовать для конвертации валют. Включает...
Калькулятор металлопроката 1.0.1.3
Калькулятор металлопроката - программа для расчёта металлических изделий как и по весу, так и по длине (площади, количеству)...
Небольшой портативный научный калькулятор, который может работать со всеми...
KeepCalc - бесплатный портативный калькулятор для тех, кто много и часто вынужден считать:...
Отзывы о программе Calculon
Admin
Отзывов о программе Calculon 0.4.1 пока нет, можете добавить...