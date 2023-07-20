Calculon для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Калькуляторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:53,74 Мб
Calculon скриншот № 1

Calculon - калькулятор с открытым исходным кодом, который предлагает пользователю необычный и удобный подход к решению математических задач. Вместо стандартных кнопок с цифрами и символами, он предоставляет интерфейс в виде заметок, что делает его использование более интуитивным и уникальным.

Основные возможности приложения:

  • Интуитивный интерфейс в стиле заметок: Вместо предустановленных кнопок, пользователь самостоятельно вводит цифры и символы, что делает процесс вычислений естественным и удобным.
  • Полный набор математических операций: Calculon поддерживает все основные арифметические действия, такие как сложение, вычитание, умножение, деление, а также квадратные корни и другие подобные операции.
  • Добавление заметок к операциям: Уникальная особенность приложения - возможность прикреплять примечания к вычислениям, что позволяет быстро делать пометки и уточнения.
  • Быстрая и точная работа: Calculon обеспечивает высокую скорость выполнения вычислений и точные результаты, что освобождает пользователей от необходимости тратить много времени на рутинные математические операции.

Хотя Calculon представляется довольно простым в своем исполнении, он отлично выполняет поставленные задачи. После установки исполняемый файл программы находится в каталоге Program Files, и приложение готово к использованию.

В общем, Calculon - это простой и удобный калькулятор, который обеспечивает выполнение математических операций в необычном, но интуитивно понятном стиле заметок. Он идеально подойдет для тех, кто ищет новый и интересный способ решать математические задачи без лишних усилий.

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