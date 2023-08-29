Gym WP для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:60,53 Мб
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Gym WP - Workout Routines - это приложение, которое открывает перед вами мир фитнеса и бодибилдинга. Независимо от вашей цели - похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать форму тела, Gym WP предоставляет все необходимое для достижения ваших целей.

Основные возможности Gym WP:

  • Разнообразные программы тренировок: Вам доступны различные программы, направленные на потерю веса, увеличение мышечной массы, повышение силы и другие цели.
  • Персональные тренировки: Создайте свои уникальные планы тренировок, а также добавляйте собственные упражнения в приложение.
  • Калькуляторы и оценки: Рассчитайте ИМТ, идеальный вес, уровень жира, а также оцените свою мышечную усталость и восстановление после тренировок.
  • Мониторинг параметров: Следите за своим весом, измерениями тела и физической формой с помощью подробной истории и графиков.
  • Серии растяжек: Получите доступ к ряду растяжек, которые помогут вам поддерживать гибкость и мобильность.

С Gym WP вы получаете индивидуальный подход к своим тренировкам, точную оценку вашего состояния и возможности контролировать свои достижения. Присоединитесь к миллионам пользователей, достигших результатов с помощью этого фитнес-приложения.

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