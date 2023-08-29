Gym WP - Workout Routines - это приложение, которое открывает перед вами мир фитнеса и бодибилдинга. Независимо от вашей цели - похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать форму тела, Gym WP предоставляет все необходимое для достижения ваших целей.

Основные возможности Gym WP:

Разнообразные программы тренировок: Вам доступны различные программы, направленные на потерю веса, увеличение мышечной массы, повышение силы и другие цели.

Персональные тренировки: Создайте свои уникальные планы тренировок, а также добавляйте собственные упражнения в приложение.

Калькуляторы и оценки: Рассчитайте ИМТ, идеальный вес, уровень жира, а также оцените свою мышечную усталость и восстановление после тренировок.

Мониторинг параметров: Следите за своим весом, измерениями тела и физической формой с помощью подробной истории и графиков.

Серии растяжек: Получите доступ к ряду растяжек, которые помогут вам поддерживать гибкость и мобильность.

С Gym WP вы получаете индивидуальный подход к своим тренировкам, точную оценку вашего состояния и возможности контролировать свои достижения. Присоединитесь к миллионам пользователей, достигших результатов с помощью этого фитнес-приложения.