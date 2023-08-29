Gym WP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leal Apps
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|60,53 Мб
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Gym WP - Workout Routines - это приложение, которое открывает перед вами мир фитнеса и бодибилдинга. Независимо от вашей цели - похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать форму тела, Gym WP предоставляет все необходимое для достижения ваших целей.
Основные возможности Gym WP:
- Разнообразные программы тренировок: Вам доступны различные программы, направленные на потерю веса, увеличение мышечной массы, повышение силы и другие цели.
- Персональные тренировки: Создайте свои уникальные планы тренировок, а также добавляйте собственные упражнения в приложение.
- Калькуляторы и оценки: Рассчитайте ИМТ, идеальный вес, уровень жира, а также оцените свою мышечную усталость и восстановление после тренировок.
- Мониторинг параметров: Следите за своим весом, измерениями тела и физической формой с помощью подробной истории и графиков.
- Серии растяжек: Получите доступ к ряду растяжек, которые помогут вам поддерживать гибкость и мобильность.
С Gym WP вы получаете индивидуальный подход к своим тренировкам, точную оценку вашего состояния и возможности контролировать свои достижения. Присоединитесь к миллионам пользователей, достигших результатов с помощью этого фитнес-приложения.
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Admin
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