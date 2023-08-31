Домашние женские тренировки - приложение предоставляет подходящие тренировки для дома без необходимости оборудования. Всего 7 минут в день, и ты на пути к стройному телу.

Приложение для похудения поможет убрать живот, сделает ноги стройными. Индивидуальный план тренировок содержит разнообразные упражнения для таких зон: грудь, пресс, ноги. Также есть тренировки для всего тела. Тренировки с собственным весом разработал профессиональный фитнес тренер, их можно делать совсем без оборудования.

Основные возможности приложения Домашние женские тренировки: