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Домашние женские тренировки для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:86,51 Мб
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Домашние женские тренировки - приложение предоставляет подходящие тренировки для дома без необходимости оборудования. Всего 7 минут в день, и ты на пути к стройному телу.

Приложение для похудения поможет убрать живот, сделает ноги стройными. Индивидуальный план тренировок содержит разнообразные упражнения для таких зон: грудь, пресс, ноги. Также есть тренировки для всего тела. Тренировки с собственным весом разработал профессиональный фитнес тренер, их можно делать совсем без оборудования.

Основные возможности приложения Домашние женские тренировки:

  • План 30-дневного челленджа: Пройди путь к идеальному телу с помощью ежедневных 7-минутных тренировок.
  • Разнообразные упражнения: Прокачай грудь, пресс, ноги, а также всё тело с помощью тренировок, разработанных профессиональным фитнес-тренером.
  • Простые и эффективные упражнения: Не нужно специального оборудования. Все тренировки разработаны для использования собственного веса тела.
  • Индивидуальный подход: План тренировок учитывает твой индекс массы тела, обеспечивая максимальную эффективность.
  • Анимации и видео-инструкции: Следуй за анимированными упражнениями и видео-инструкциями, словно у тебя есть личный тренер.
  • Отслеживание прогресса: Записывай свои достижения, следи за результатами и будь на шаг ближе к своей цели.
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