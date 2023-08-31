Домашние женские тренировки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Funplex Limited
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Домашние женские тренировки - приложение предоставляет подходящие тренировки для дома без необходимости оборудования. Всего 7 минут в день, и ты на пути к стройному телу.
Приложение для похудения поможет убрать живот, сделает ноги стройными. Индивидуальный план тренировок содержит разнообразные упражнения для таких зон: грудь, пресс, ноги. Также есть тренировки для всего тела. Тренировки с собственным весом разработал профессиональный фитнес тренер, их можно делать совсем без оборудования.
Основные возможности приложения Домашние женские тренировки:
- План 30-дневного челленджа: Пройди путь к идеальному телу с помощью ежедневных 7-минутных тренировок.
- Разнообразные упражнения: Прокачай грудь, пресс, ноги, а также всё тело с помощью тренировок, разработанных профессиональным фитнес-тренером.
- Простые и эффективные упражнения: Не нужно специального оборудования. Все тренировки разработаны для использования собственного веса тела.
- Индивидуальный подход: План тренировок учитывает твой индекс массы тела, обеспечивая максимальную эффективность.
- Анимации и видео-инструкции: Следуй за анимированными упражнениями и видео-инструкциями, словно у тебя есть личный тренер.
- Отслеживание прогресса: Записывай свои достижения, следи за результатами и будь на шаг ближе к своей цели.
1xbet – официальный мобильный клиент букмекерской конторы для совершения ставок на...
Бесплатное фитнес-приложение, которое предоставляет доступ к более 500 упражнений с...
Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
Реально ли подтянуться 100 раз? Данное приложение предлагает уникальный алгоритм,...
50 подтягиваний. Будь сильнее 2.7.8
50 подтягиваний. Будь сильнее – личный тренер по подтягиваниям поможет значительно...
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
Отзывы о программе Домашние женские тренировки
Admin
Отзывов о программе Домашние женские тренировки 1.7.0 пока нет, можете добавить...