Fido для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pete Batard/Akeo
|Категория:
|Образы дисков
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17 Кб
|СКАЧАТЬ
Fido - это сценарий для PowerShell, предназначенный для автоматического доступа к официальным розничным ISO-файлам Microsoft Windows. Несмотря на то, что изначально он был разработан для работы с Rufus, приложение можно использовать и в качестве самостоятельного. Преимущество сценария заключается в том, что больше не нужно переходить со страницы на страницу, чтобы добраться до ссылок на загрузку, - проблема, которая раздражает многих, особенно в Windows 8 и 10.
Можно возразить, что для загрузки и установки Windows на систему можно с тем же успехом использовать инструмент Media Creating. Хотя это и так, следует помнить, что официальные ISO-файлы - это надежный способ убедиться в том, что содержимое не было изменено. Проще говоря, официальные ISO-файлы Microsoft на 100% чисты, не повреждены и, следовательно, пригодны для использования.
Что касается способа работы, то скрипт выполняет те же операции, что и при поиске вышеупомянутых файлов. Убедившись, что ссылки доступны, скрипт запрашивает веб-интерфейс API с серверов Microsoft. Кроме того, сначала инструмент позволяет выбрать нужный язык и только после этого запрашивает ссылки на скачивание.
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