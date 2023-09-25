Fido для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.51 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Образы дисков
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17 Кб
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Fido скриншот № 1

Fido - это сценарий для PowerShell, предназначенный для автоматического доступа к официальным розничным ISO-файлам Microsoft Windows. Несмотря на то, что изначально он был разработан для работы с Rufus, приложение можно использовать и в качестве самостоятельного. Преимущество сценария заключается в том, что больше не нужно переходить со страницы на страницу, чтобы добраться до ссылок на загрузку, - проблема, которая раздражает многих, особенно в Windows 8 и 10.

Можно возразить, что для загрузки и установки Windows на систему можно с тем же успехом использовать инструмент Media Creating. Хотя это и так, следует помнить, что официальные ISO-файлы - это надежный способ убедиться в том, что содержимое не было изменено. Проще говоря, официальные ISO-файлы Microsoft на 100% чисты, не повреждены и, следовательно, пригодны для использования.

Что касается способа работы, то скрипт выполняет те же операции, что и при поиске вышеупомянутых файлов. Убедившись, что ссылки доступны, скрипт запрашивает веб-интерфейс API с серверов Microsoft. Кроме того, сначала инструмент позволяет выбрать нужный язык и только после этого запрашивает ссылки на скачивание.

Для использования утилиты необходимо распаковать скачанный архив с помощью любого архиватора, а затем запустить находящийся внутри файл при помощи PowerShell.
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