Cyotek Palette Editor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0.411 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
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Размер:5,85 Мб
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Cyotek Palette Editor позволяет создавать и работать с цветовыми палитрами в различных форматах, таких как JASC, GIMP и Adobe Photoshop. Палитры могут быть созданы с нуля, импортированы из других палитр или созданы из изображений. Удобство редактирования обеспечивается при использовании цветовых пространств RGB или HSL, хотя можно открывать и палитры, использующие CMYK. Палитры можно конвертировать между форматами (включая пакетное преобразование), а также экспортировать образцы.

Особенности Cyotek Palette Editor:

  • Редактор палитр поддерживает множество форматов файлов, включая Adobe Photoshop, Microsoft RIFF, Gimp и JASC.
  • Простое редактирование палитр.
  • Создание палитры из существующего изображения.
  • Автоматическое создание цвета на основе базового цвета с использованием различных гармоничных схем.
  • Возможность создать образцовое изображение, содержащее содержимое палитры, - идеальное решение для предварительного просмотра в Интернете. Изображения можно настраивать различными способами и сохранять многократно используемые предустановки.
  • Редактор палитры Cyotek позволяет копировать цвета в буфер обмена в различных форматах, а также вставлять цвета обратно в палитру.
  • Помимо нескольких способов автоматического переупорядочивания цветовых образцов, это можно делать и вручную - как перетаскиванием, так и с помощью клавиатуры.
  • Использование шаблонов Liquid для создания пользовательского вывода.
  • Импорт и экспорт палитры.
  • Возможность генерировать образцы в формате HTML, можно также непосредственно распечатывать образцы из редактора палитр.
  • Пакетное преобразование палитр.
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