Cyotek Palette Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0.411 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cyotek Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,85 Мб
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Cyotek Palette Editor позволяет создавать и работать с цветовыми палитрами в различных форматах, таких как JASC, GIMP и Adobe Photoshop. Палитры могут быть созданы с нуля, импортированы из других палитр или созданы из изображений. Удобство редактирования обеспечивается при использовании цветовых пространств RGB или HSL, хотя можно открывать и палитры, использующие CMYK. Палитры можно конвертировать между форматами (включая пакетное преобразование), а также экспортировать образцы.
Особенности Cyotek Palette Editor:
- Редактор палитр поддерживает множество форматов файлов, включая Adobe Photoshop, Microsoft RIFF, Gimp и JASC.
- Простое редактирование палитр.
- Создание палитры из существующего изображения.
- Автоматическое создание цвета на основе базового цвета с использованием различных гармоничных схем.
- Возможность создать образцовое изображение, содержащее содержимое палитры, - идеальное решение для предварительного просмотра в Интернете. Изображения можно настраивать различными способами и сохранять многократно используемые предустановки.
- Редактор палитры Cyotek позволяет копировать цвета в буфер обмена в различных форматах, а также вставлять цвета обратно в палитру.
- Помимо нескольких способов автоматического переупорядочивания цветовых образцов, это можно делать и вручную - как перетаскиванием, так и с помощью клавиатуры.
- Использование шаблонов Liquid для создания пользовательского вывода.
- Импорт и экспорт палитры.
- Возможность генерировать образцы в формате HTML, можно также непосредственно распечатывать образцы из редактора палитр.
- Пакетное преобразование палитр.
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