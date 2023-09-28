Cyotek Palette Editor позволяет создавать и работать с цветовыми палитрами в различных форматах, таких как JASC, GIMP и Adobe Photoshop. Палитры могут быть созданы с нуля, импортированы из других палитр или созданы из изображений. Удобство редактирования обеспечивается при использовании цветовых пространств RGB или HSL, хотя можно открывать и палитры, использующие CMYK. Палитры можно конвертировать между форматами (включая пакетное преобразование), а также экспортировать образцы.

Особенности Cyotek Palette Editor: