Cyotek Spriter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0.247 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cyotek Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,71 Мб
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Cyotek Spriter - бесплатное приложение для создания графических спрайтов. С помощью Spriter можно создать один спрайт-лист из нескольких изображений, а также сгенерировать соответствующие CSS-классы с помощью простой в использовании системы шаблонов.
Если у вас есть уже готовые спрайты, применяйте эффекты пост-обработки, такие как поворот, изменение размера или перекрашивание, не трогая исходное изображение. Генерируйте текстовые эффекты "на лету" в различных стилях, включая обводку или свечение. После завершения работы все экспортируется либо в отдельные спрайты, либо в составные спрайтовые листы.
Особенности Cyotek Spriter:
- Каждый проект может содержать несколько изображений, которые будут объединены в один спрайт-лист. Перетащите файлы и папки из проводника Windows, чтобы легко добавить несколько изображений в проект. Или настройте папки "watch" для автоматического добавления и удаления изображений из проекта.
- Spriter позволяет генерировать текстовые спрайты "на лету", используя различные эффекты градиента, контура, свечения, вращения и тени.
- Эффекты могут быть применены к одному или нескольким изображениям в проекте для преобразования изображения без изменения исходного файла. Эффекты могут быть добавлены ко всем изображениям или к выбранным. Кроме того, можно выбрать применение эффектов к исходным спрайтам или к автоматически поддерживаемым копиям, что избавляет от необходимости создавать собственные версии графики.
- Каждый спрайт имеет настраиваемое имя CSS-класса, которое может быть дополнительно изменено эффектом, позволяющим генерировать CSS-классы для всех спрайтов в спрайт-листе. Сгенерированный CSS может быть записан в новый файл или добавлен в существующую таблицу стилей.
- Помимо изображения спрайтовой таблицы и соответствующего CSS, Spriter может генерировать HTML-превью каждого класса в спрайтовой таблице.
- Файлы CSS и HTML создаются на основе шаблонов, которые могут быть настроены для каждого конкретного проекта. Хотя изначально шаблоны были разработаны для CSS, их можно использовать для создания любых текстовых документов, например, XML или JSON. В сочетании с гибкими возможностями вывода Spriter также может использоваться для создания спрайтовых листов для аркадных игр, инструментальных полос для приложений и т.д.
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