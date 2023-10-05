Cyotek Spriter - бесплатное приложение для создания графических спрайтов. С помощью Spriter можно создать один спрайт-лист из нескольких изображений, а также сгенерировать соответствующие CSS-классы с помощью простой в использовании системы шаблонов.

Если у вас есть уже готовые спрайты, применяйте эффекты пост-обработки, такие как поворот, изменение размера или перекрашивание, не трогая исходное изображение. Генерируйте текстовые эффекты "на лету" в различных стилях, включая обводку или свечение. После завершения работы все экспортируется либо в отдельные спрайты, либо в составные спрайтовые листы.

Особенности Cyotek Spriter: