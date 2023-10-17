Anti-Spam SMTP Proxy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.1 build 23131 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Thomas Eckardt
|Категория:
|Анти-СПАМ
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,41 Мб
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Anti-Spam SMTP Proxy (ASSP) - проект направлен на создание независимого от платформы SMTP Proxy-сервера с открытым исходным кодом, реализующего автовыборку, самообучающуюся Hidden-Markov-Model и/или Bayesian, Greylisting, DNSBL, DNSWL, URIBL, SPF, SRS, Backscatter, проверку на вирусы, блокировку вложений, Senderbase и множество других методов фильтрации.
Особенности Anti-Spam SMTP Proxy (ASSP):
- Множественные взвешенные DNSBL/URIBL.
- Greylisting.
- Взвешенная фильтрация по регулярным выражениям.
- Штрафной блок.
- SenderBase.
- SSL/TLS.
- SPF/SRS.
- Блокировка вложений.
- ClamAV и FileScan.
- Отчеты о блокировании.
- Поддержка LDAP.
- Замена получателя / управление правами доступа пользователей с помощью графического интерфейса.
- Преобразование MIME-шрифтов / проверка и подписание DKIM.
- Поддержка нескольких БД для всех хэшей / поддержка открытых плагинов на основе уровней.
- Поддержка прозрачного TCP-прокси.
- Плагины: архив, полная проверка и замена вложений, OCR.
- Демпфирование (кража времени спамеров).
- AUTH на ретрансляционный узел / POP3-коллектор.
- Синхронизация значений конфигурации и файлов.
- Возможность настройки дизайна блочных отчетов.
- Поддержка Razor2 и DCC с помощью плагина.
- Поддержка SNMP (мониторинг, конфигурирование, controll-API).
- Импорт групп пользователей (файловый, LDAP или командный).
- Поддержка сокетов IPv6.
- Автообновление Perl-модулей через PPM или CPAN.
- Полная поддержка юникода.
- Поддержка DMARC.
- Privat Whitelist (legacy, domain based, user based).
- Приватные списки IP и доменов (унаследованные, основанные на домене, основанные на пользователе).
- Встроенная поддержка SSL для целевых хостов.
- Проверка SSL-сертификата клиента.
- Приватная SMIME-подпись.
- Обнаружение вирусов "нулевого дня".
- API VirusTotal.
- И многое другое...
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