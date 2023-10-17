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Anti-Spam SMTP Proxy для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.1 build 23131 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Анти-СПАМ
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2,41 Мб
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Anti-Spam SMTP Proxy (ASSP) - проект направлен на создание независимого от платформы SMTP Proxy-сервера с открытым исходным кодом, реализующего автовыборку, самообучающуюся Hidden-Markov-Model и/или Bayesian, Greylisting, DNSBL, DNSWL, URIBL, SPF, SRS, Backscatter, проверку на вирусы, блокировку вложений, Senderbase и множество других методов фильтрации.

Особенности Anti-Spam SMTP Proxy (ASSP):

  • Множественные взвешенные DNSBL/URIBL.
  • Greylisting.
  • Взвешенная фильтрация по регулярным выражениям.
  • Штрафной блок.
  • SenderBase.
  • SSL/TLS.
  • SPF/SRS.
  • Блокировка вложений.
  • ClamAV и FileScan.
  • Отчеты о блокировании.
  • Поддержка LDAP.
  • Замена получателя / управление правами доступа пользователей с помощью графического интерфейса.
  • Преобразование MIME-шрифтов / проверка и подписание DKIM.
  • Поддержка нескольких БД для всех хэшей / поддержка открытых плагинов на основе уровней.
  • Поддержка прозрачного TCP-прокси.
  • Плагины: архив, полная проверка и замена вложений, OCR.
  • Демпфирование (кража времени спамеров).
  • AUTH на ретрансляционный узел / POP3-коллектор.
  • Синхронизация значений конфигурации и файлов.
  • Возможность настройки дизайна блочных отчетов.
  • Поддержка Razor2 и DCC с помощью плагина.
  • Поддержка SNMP (мониторинг, конфигурирование, controll-API).
  • Импорт групп пользователей (файловый, LDAP или командный).
  • Поддержка сокетов IPv6.
  • Автообновление Perl-модулей через PPM или CPAN.
  • Полная поддержка юникода.
  • Поддержка DMARC.
  • Privat Whitelist (legacy, domain based, user based).
  • Приватные списки IP и доменов (унаследованные, основанные на домене, основанные на пользователе).
  • Встроенная поддержка SSL для целевых хостов.
  • Проверка SSL-сертификата клиента.
  • Приватная SMIME-подпись.
  • Обнаружение вирусов "нулевого дня".
  • API VirusTotal.
  • И многое другое...
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