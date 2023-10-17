Отзывов о программе Anti-Spam SMTP Proxy 2.8.1 build 23131 пока нет, можете добавить...

AntispamSniper для The Bat! - плагин к The Bat! и Voyager, обеспечивающий профессиональную антиспамовую и...

Спам фильтр AGAVA SpamProtexx решает ряд проблем, традиционных для антиспам - программ, а также...

Дополнение для почтовых клиентов Microsoft Outlook и Outlook Express, которое помогает отсеять значительную часть поступающего в ваш почтовый ящик спама...

Anti-Spam SMTP Proxy (ASSP) - проект направлен на создание независимого от платформы SMTP Proxy-сервера с открытым исходным кодом, реализующего автовыборку, самообучающуюся Hidden-Markov-Model и/или Bayesian, Greylisting, DNSBL, DNSWL, URIBL, SPF, SRS, Backscatter, проверку на вирусы, блокировку вложений, Senderbase и множество других методов фильтрации.

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