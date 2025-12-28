AntispamSniper для The Bat! - это плагин к The Bat! и Voyager, обеспечивающий профессиональную антиспамовую и антифишинговую защиту для вашего почтового ящика. Комбинация из нескольких методов автоматической классификации почты дает отличное качество фильтрации СПАМа при минимуме ошибок. Встроенный механизм проверки заголовков позволяет удалять большую часть СПАМа прямо на сервере, не скачивая все письма полностью. Поддерживаются протоколы POP3 и IMAP.

Для классификации сообщений используется статистический обучаемый алгоритм. Обучаясь на личной переписке, он выделяет отличительные признаки писем разных классов и эффективно использует эти данные для анализа другой входящей корреспонденции. По мере обучения алгоритм совершенствуется, улучшая качество классификации с каждым принятым письмом.

Кроме обучаемого алгоритма в плагине есть черный и белый списки адресов отправителей, антифишинговый фильтр, реализована фильтрация спама по IP адресу отправителя (через сервисы DNSBL), черные и белые правила фильтрации на основе регулярных выражений.

После инсталляции программы обязательно прочтите файл readme.txt