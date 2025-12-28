AntispamSniper для The Bat! для Windows
|Оценка:
|3.71/5 голосов - 38
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.5.3 free / 3.3.5.6 pro | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GoodVein
|Категория:
|Анти-СПАМ
|Загрузок (сегодня/всего):
12 480
|Размер:
|2.93 Мб
AntispamSniper для The Bat! - это плагин к The Bat! и Voyager, обеспечивающий профессиональную антиспамовую и антифишинговую защиту для вашего почтового ящика. Комбинация из нескольких методов автоматической классификации почты дает отличное качество фильтрации СПАМа при минимуме ошибок. Встроенный механизм проверки заголовков позволяет удалять большую часть СПАМа прямо на сервере, не скачивая все письма полностью. Поддерживаются протоколы POP3 и IMAP.
Для классификации сообщений используется статистический обучаемый алгоритм. Обучаясь на личной переписке, он выделяет отличительные признаки писем разных классов и эффективно использует эти данные для анализа другой входящей корреспонденции. По мере обучения алгоритм совершенствуется, улучшая качество классификации с каждым принятым письмом.
Кроме обучаемого алгоритма в плагине есть черный и белый списки адресов отправителей, антифишинговый фильтр, реализована фильтрация спама по IP адресу отправителя (через сервисы DNSBL), черные и белые правила фильтрации на основе регулярных выражений.
После инсталляции программы обязательно прочтите файл readme.txt
Отзывы о программе AntispamSniper для The Bat!
Maestro про AntispamSniper для The Bat! 3.3.3.1 free [23-01-2019]
Где находится файл readme.txt: "После инсталляции программы обязательно прочтите файл readme.txt" ?
11 | 11
Вера про AntispamSniper для The Bat! 3.2.7.1 free [21-03-2016]
После инсталляции не появилась панель с иконками. ЧТО ДЕЛАТЬ? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
11 | 30
Карабас про AntispamSniper для The Bat! 3.2.7.1 free [08-06-2012]
Отличная программа
фильтры зэ бэт тоже хороши
12 | 14
Игорь про AntispamSniper для The Bat! 3.2.5.8 free [23-12-2010]
Серега и Саня, это ваше личное мнение и никто не принуждает вас к установке данного плагина.
Был период, когда мою почту закидывало спамом. Перепробовал массу разных программ, но более менее приемлемого результата так и не получил. Попался на глаза AntispamSniper и о чудо!... про спам забыл вообще.
11 | 11
Саня про AntispamSniper для The Bat! 3.2.1.5 free [06-04-2010]
Серега абсолютно прав, с такой гибкой системой фильтрации, как в TheBat!, какие-то плагины не нужны. Все что нужно это - немного мозгов, прямые руки, 20 минут времени.
11 | 10