Fitness & Bodybuilding для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:50,67 Мб
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Fitness & Bodybuilding — это уникальное приложение, созданное специально для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и крепкому телосложению. Приложение предоставляет готовые планы тренировок для бодибилдинга, силовых тренировок, мышечного тонуса, общей физической подготовки и пауэрлифтинга. Программа вполне может стать вашим гидом в мире фитнеса, направляя вас и помогая укреплять мышцы кора, избавляться от лишнего веса и улучшать свои результаты.

Основные возможности приложения Fitness & Bodybuilding:

  • Разнообразные упражнения: Предлагаются эффективные упражнения на каждую группу мышц с подробным описанием и качественным фото и видео сопровождением.
  • Персонализированные тренировки: Все предустановленные тренировки соответствуют вашим целям. Вы также можете создать свою уникальную тренировку, добавив собственные упражнения и фиксируя свой прогресс.
  • Отслеживание прогресса: Приложение включает в себя встроенный журнал для ваших тренировок, наборов, повторений и весов. Вы всегда будете в курсе своих достижений.
  • Интерактивные инструменты: Встроенный таймер и календарь для более эффективных тренировок. История всех ваших данных отображается в виде интерактивных графиков производительности.
  • Поддержка и обновления: Быстрая и качественная поддержка пользователей. Приложение регулярно обновляется, добавляя новые функции и улучшая старые.
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