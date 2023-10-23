Fitness & Bodybuilding для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VGFIT LLC
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|50,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Fitness & Bodybuilding — это уникальное приложение, созданное специально для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и крепкому телосложению. Приложение предоставляет готовые планы тренировок для бодибилдинга, силовых тренировок, мышечного тонуса, общей физической подготовки и пауэрлифтинга. Программа вполне может стать вашим гидом в мире фитнеса, направляя вас и помогая укреплять мышцы кора, избавляться от лишнего веса и улучшать свои результаты.
Основные возможности приложения Fitness & Bodybuilding:
- Разнообразные упражнения: Предлагаются эффективные упражнения на каждую группу мышц с подробным описанием и качественным фото и видео сопровождением.
- Персонализированные тренировки: Все предустановленные тренировки соответствуют вашим целям. Вы также можете создать свою уникальную тренировку, добавив собственные упражнения и фиксируя свой прогресс.
- Отслеживание прогресса: Приложение включает в себя встроенный журнал для ваших тренировок, наборов, повторений и весов. Вы всегда будете в курсе своих достижений.
- Интерактивные инструменты: Встроенный таймер и календарь для более эффективных тренировок. История всех ваших данных отображается в виде интерактивных графиков производительности.
- Поддержка и обновления: Быстрая и качественная поддержка пользователей. Приложение регулярно обновляется, добавляя новые функции и улучшая старые.
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Отзывы о программе Fitness & Bodybuilding
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