Fitness & Bodybuilding — это уникальное приложение, созданное специально для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и крепкому телосложению. Приложение предоставляет готовые планы тренировок для бодибилдинга, силовых тренировок, мышечного тонуса, общей физической подготовки и пауэрлифтинга. Программа вполне может стать вашим гидом в мире фитнеса, направляя вас и помогая укреплять мышцы кора, избавляться от лишнего веса и улучшать свои результаты.

Основные возможности приложения Fitness & Bodybuilding: