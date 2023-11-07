Password Tech - это удобный генератор паролей и менеджер, который создан для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Программа позволяет генерировать разнообразные криптографически защищенные пароли, произносимые пароли, пароли по образцу и даже парольные фразы, состоящие из слов. Все пароли могут быть сохранены в зашифрованных базах данных вместе с соответствующими именами пользователей и URL-адресами.

Основные возможности Password Tech включают:

Генерация безопасных паролей: Используя криптографически надежные методы, Password Tech создает пароли, которые практически невозможно взломать.

Удобный менеджер паролей: Все ваши пароли могут быть хранены в безопасных зашифрованных базах данных, где вы легко можете управлять ими.

Гибкие настройки паролей: Подстроите пароли под свои потребности, используя различные методы генерации и критерии сложности.

Многоязычная поддержка: Password Tech поддерживает разные языки, обеспечивая удобство использования для людей из разных стран.

Защита текста: Помимо паролей, Password Tech также позволяет безопасно шифровать текст с использованием 256-битных ключей AES.

В целом, Password Tech - это надежный партнер в безопасности онлайн. Независимо от того, нужен вам просто надежный пароль или сложная комбинация для особо важного аккаунта, Password Tech обеспечивает безопасность и удобство в использовании.