Password Tech для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Christian Thöing
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,14 Мб
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Password Tech - это удобный генератор паролей и менеджер, который создан для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Программа позволяет генерировать разнообразные криптографически защищенные пароли, произносимые пароли, пароли по образцу и даже парольные фразы, состоящие из слов. Все пароли могут быть сохранены в зашифрованных базах данных вместе с соответствующими именами пользователей и URL-адресами.
Основные возможности Password Tech включают:
- Генерация безопасных паролей: Используя криптографически надежные методы, Password Tech создает пароли, которые практически невозможно взломать.
- Удобный менеджер паролей: Все ваши пароли могут быть хранены в безопасных зашифрованных базах данных, где вы легко можете управлять ими.
- Гибкие настройки паролей: Подстроите пароли под свои потребности, используя различные методы генерации и критерии сложности.
- Многоязычная поддержка: Password Tech поддерживает разные языки, обеспечивая удобство использования для людей из разных стран.
- Защита текста: Помимо паролей, Password Tech также позволяет безопасно шифровать текст с использованием 256-битных ключей AES.
В целом, Password Tech - это надежный партнер в безопасности онлайн. Независимо от того, нужен вам просто надежный пароль или сложная комбинация для особо важного аккаунта, Password Tech обеспечивает безопасность и удобство в использовании.
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Admin
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