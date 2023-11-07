Password Tech для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,14 Мб
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Password Tech - это удобный генератор паролей и менеджер, который создан для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Программа позволяет генерировать разнообразные криптографически защищенные пароли, произносимые пароли, пароли по образцу и даже парольные фразы, состоящие из слов. Все пароли могут быть сохранены в зашифрованных базах данных вместе с соответствующими именами пользователей и URL-адресами.

Основные возможности Password Tech включают:

  • Генерация безопасных паролей: Используя криптографически надежные методы, Password Tech создает пароли, которые практически невозможно взломать.
  • Удобный менеджер паролей: Все ваши пароли могут быть хранены в безопасных зашифрованных базах данных, где вы легко можете управлять ими.
  • Гибкие настройки паролей: Подстроите пароли под свои потребности, используя различные методы генерации и критерии сложности.
  • Многоязычная поддержка: Password Tech поддерживает разные языки, обеспечивая удобство использования для людей из разных стран.
  • Защита текста: Помимо паролей, Password Tech также позволяет безопасно шифровать текст с использованием 256-битных ключей AES.

В целом, Password Tech - это надежный партнер в безопасности онлайн. Независимо от того, нужен вам просто надежный пароль или сложная комбинация для особо важного аккаунта, Password Tech обеспечивает безопасность и удобство в использовании.

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