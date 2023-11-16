Photo Anonymizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.001 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Photo Anonymizer - анонимизация файлов изображений путем полного удаления метаданных и GPS-информации.
Часто фотографии, сделанные с помощью смартфона или цифровой камеры, содержат персональные данные, которые не только раскрывают место и время съемки, но и могут содержать другую конфиденциальную информацию. В так называемых мета-тегах, помимо GPS-координат, может храниться информация о записывающем устройстве и даже о фотографе.
Photo Anonymizer поможет вам сохранить анонимность. Удаляйте невостребованные метаданные из файлов изображений всего несколькими щелчками мыши. Бесплатная программа для Windows поддерживает все распространенные стандарты метаданных, такие как EXIF, DICOM, IPTC и XMP.
Интернет-браузеры часто сохраняют источник загрузки изображения в соответствующем файле, и таким образом можно на протяжении многих лет отслеживать, с какого Интернет-адреса было загружено изображение. С помощью Photo Anonymizer вы можете полностью удалить эти "альтернативные потоки данных". Вы можете быть уверены, что третьи лица больше не получат информацию о том, с какой страницы вы загрузили изображение.
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