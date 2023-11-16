Photo Anonymizer - анонимизация файлов изображений путем полного удаления метаданных и GPS-информации.

Часто фотографии, сделанные с помощью смартфона или цифровой камеры, содержат персональные данные, которые не только раскрывают место и время съемки, но и могут содержать другую конфиденциальную информацию. В так называемых мета-тегах, помимо GPS-координат, может храниться информация о записывающем устройстве и даже о фотографе.

Photo Anonymizer поможет вам сохранить анонимность. Удаляйте невостребованные метаданные из файлов изображений всего несколькими щелчками мыши. Бесплатная программа для Windows поддерживает все распространенные стандарты метаданных, такие как EXIF, DICOM, IPTC и XMP.

Интернет-браузеры часто сохраняют источник загрузки изображения в соответствующем файле, и таким образом можно на протяжении многих лет отслеживать, с какого Интернет-адреса было загружено изображение. С помощью Photo Anonymizer вы можете полностью удалить эти "альтернативные потоки данных". Вы можете быть уверены, что третьи лица больше не получат информацию о том, с какой страницы вы загрузили изображение.