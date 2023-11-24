Interval Timer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,56 Мб
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Interval Timer: Tabata Workout обеспечивает точное отсчет времени для вашей тренировки. Простой интерфейс делает его идеальным для занятий кроссфитом, бегом, боксом, круговыми тренировками, дыхательными упражнениями и йогой. Это приложение помогает улучшить эффективность ваших тренировок, позволяя сосредотачиваться на задачах.

Основные возможности Interval Timer: Tabata Workout:

  • Настройка тренировок: Создавайте свои тренировки, редактируйте и сохраняйте их с уникальными параметрами, такими как длительность отдыха и упражнений.
  • Отслеживание достижений: Планируйте и следите за своим прогрессом с помощью удобного календаря и персонализированных уведомлений.
  • Шаблоны: Сохраняйте бесчисленное количество тренировочных шаблонов для мгновенного доступа.
  • Уведомления и Цвета: Индивидуальные уведомления и различные цвета фаз тренировки делают использование приложения максимально удобным.
  • Мотивация: Каждое выполненное упражнение приносит удовлетворение и стимулирует вас к достижению новых высот.
  • Проигрывание музыки: Слушайте мотивирующую музыку или аудиокниги во время тренировок.

В общем, Interval Timer: Tabata Workout - это ваш надежный спутник в мире интенсивных тренировок. Приложение предоставляет удобный интервальный таймер с разнообразными настройками, идеальный для высокоинтенсивных тренировок, таких как кроссфит, фитнес и бег.

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