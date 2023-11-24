Interval Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SimpleInnovation
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,56 Мб
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Interval Timer: Tabata Workout обеспечивает точное отсчет времени для вашей тренировки. Простой интерфейс делает его идеальным для занятий кроссфитом, бегом, боксом, круговыми тренировками, дыхательными упражнениями и йогой. Это приложение помогает улучшить эффективность ваших тренировок, позволяя сосредотачиваться на задачах.
Основные возможности Interval Timer: Tabata Workout:
- Настройка тренировок: Создавайте свои тренировки, редактируйте и сохраняйте их с уникальными параметрами, такими как длительность отдыха и упражнений.
- Отслеживание достижений: Планируйте и следите за своим прогрессом с помощью удобного календаря и персонализированных уведомлений.
- Шаблоны: Сохраняйте бесчисленное количество тренировочных шаблонов для мгновенного доступа.
- Уведомления и Цвета: Индивидуальные уведомления и различные цвета фаз тренировки делают использование приложения максимально удобным.
- Мотивация: Каждое выполненное упражнение приносит удовлетворение и стимулирует вас к достижению новых высот.
- Проигрывание музыки: Слушайте мотивирующую музыку или аудиокниги во время тренировок.
В общем, Interval Timer: Tabata Workout - это ваш надежный спутник в мире интенсивных тренировок. Приложение предоставляет удобный интервальный таймер с разнообразными настройками, идеальный для высокоинтенсивных тренировок, таких как кроссфит, фитнес и бег.
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Отзывы о программе Interval Timer
Admin
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