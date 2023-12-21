Setup Maker Software для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $69.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.3.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Инсталляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,6 Мб
СКАЧАТЬ
Setup Maker Software скриншот № 1

Setup Maker Software - это инструмент, разработанный для облегчения процесса создания исполняемых файлов приложений. Приложение ориентировано на разработчиков, которым требуется быстро и эффективно создать установочный пакет для своих проектов.

Приложение отличается простотой и дружелюбным интерфейсом, что способствует повышению производительности и снижению головной боли в процессе работы. Интерфейс разделен на удобные секции, облегчая использование для разработчиков приложений, стремящихся представить свой продукт в доступной форме.

Для завершения процесса создания установочного файла, вам потребуется предоставить несколько обязательных данных: название продукта, компании-разработчика, тексты заголовка и копирайта, а также иконку, соответствующую вашему приложению. Приложение также предоставляет возможность настройки дополнительных параметров, что делает его гибким инструментом для опытных пользователей.

Основные возможности программы Setup Maker Software:

  • Простой и понятный интерфейс.
  • Поддержка различных форматов файлов.
  • Возможность настройки параметров установочного файла.
  • Встроенный редактор иконок.

Хотя Setup Maker Software оформлено просто и дружелюбно, оно нацелено на пользователей с опытом работы с компьютером. Setup Maker Software поможет вам создать установочный файл для вашего приложения всего за несколько простых шагов. Программа проста в использовании и поддерживает различные форматы файлов.

ТОП-сегодня раздела "Инсталляторы"
 

скачать Inno SetupInno Setup 6.2.1

Inno Setup - бесплатный инструмент для создания инсталляторов с большим количеством полезных...

скачать CameyoCameyo 3.1.1530

Cameyo - отличное приложение для создания портативных версий любых программ и утилит...

UPX 4.2.1

UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество...

скачать Exe to MSI ConverterExe to MSI Converter 5.1.0

Exe to MSI converter преобразует обычные инсталляторы .exe в MSI (Microsoft Software Installer) пакеты. Вы также...

скачать Free UPXFree UPX 2.4

Free UPX - графический интерфейс для UPX (the Ultimate Packer for eXecutables). Позволяет сжимать и...

скачать CreateInstallCreateInstall 8.5.1

CreateInstall - универсальный, гибкий и мощный инсталлятор как для профессиональных...

Отзывы о программе Setup Maker Software

Admin

Отзывов о программе Setup Maker Software 5.3.1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв