Setup Maker Software для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $69.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DRPU Software Pvt. Ltd
|Категория:
|Инсталляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,6 Мб
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Setup Maker Software - это инструмент, разработанный для облегчения процесса создания исполняемых файлов приложений. Приложение ориентировано на разработчиков, которым требуется быстро и эффективно создать установочный пакет для своих проектов.
Приложение отличается простотой и дружелюбным интерфейсом, что способствует повышению производительности и снижению головной боли в процессе работы. Интерфейс разделен на удобные секции, облегчая использование для разработчиков приложений, стремящихся представить свой продукт в доступной форме.
Для завершения процесса создания установочного файла, вам потребуется предоставить несколько обязательных данных: название продукта, компании-разработчика, тексты заголовка и копирайта, а также иконку, соответствующую вашему приложению. Приложение также предоставляет возможность настройки дополнительных параметров, что делает его гибким инструментом для опытных пользователей.
Основные возможности программы Setup Maker Software:
- Простой и понятный интерфейс.
- Поддержка различных форматов файлов.
- Возможность настройки параметров установочного файла.
- Встроенный редактор иконок.
Хотя Setup Maker Software оформлено просто и дружелюбно, оно нацелено на пользователей с опытом работы с компьютером. Setup Maker Software поможет вам создать установочный файл для вашего приложения всего за несколько простых шагов. Программа проста в использовании и поддерживает различные форматы файлов.
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Отзывы о программе Setup Maker Software
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