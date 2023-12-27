UCheck для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Adlice Software
|Категория:
|Обновления, патчи
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 41 | Статистика
|Размер:
|23,1 Мб
|СКАЧАТЬ
UCheck – это эффективное программное решение, разработанное для поддержания вашего компьютера в актуальном состоянии. Программа осуществляет сканирование вашей системы, выявляя устаревшие приложения, и предоставляет простой способ обновления до последних версий.
Основные возможности UCheck:
- Сканирование и обзор: Главное окно приложения предоставляет интуитивно понятный интерфейс для сканирования компьютера и отображения списка устаревших приложений.
- Удобное обновление: Легкость обновления обеспечивается автоматическим поиском и загрузкой последних версий приложений. Просто нажмите кнопку "Установить".
- Деинсталляция: UCheck дает возможность управлять установленными приложениями, предоставляя функционал деинсталляции приложений, которые вам больше не нужны.
- Репозиторий ПО: Пользуйтесь репозиторием для доступа к последним версиям приложений и их установки с минимальными усилиями.
В целом, UCheck - это не просто инструмент для обновления ПО, но и удобное средство для управления вашим программным обеспечением. Оставайтесь в курсе последних версий, удаляйте ненужные приложения и устанавливайте новые с легкостью.
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