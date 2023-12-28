Folder2Iso для Windows

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Образы дисков
Загрузок (сегодня/всего):2 / 19 | Статистика
Размер:2,75 Мб
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Folder2Iso скриншот № 1

Folder2Iso - это очень простое, но полезное приложение, которое создает ISO-файл из любой папки на вашем компьютере. Программа может пригодиться пользователям, которые хотят с легкостью записывать фильмы или другие файлы на свой компьютер, используя лишь отдельный инструмент, способный записывать ISO-файлы на CD и DVD.

Folder2Iso впечатляет своей простотой. Интерфейс минимален, и хотя в нем нет файла справки, разобраться с программой можно всего за несколько минут. Пользователям предлагается выбрать папку, которую они хотят преобразовать в ISO-файл, и выбрать местоположение вывода, то есть указать директорию для сохранения результата.

Кроме того, от пользователя требуется указать метку ISO и выбрать Charset - это единственное, что может вызвать у вас затруднения при использовании Folder2Iso.

После этого просто нажмите кнопку "Сгенерировать ISO" и ждите. Обычно Folder2Iso справляется с задачей всего за несколько секунд, но это также зависит от общего размера папки и количества включенных в нее файлов.

В целом, Folder2Iso будет полезен, если вам нужен инструмент для преобразования папки в ISO-образ, и может пригодиться пользователям, которые хотят с легкостью записывать фильмы или другие файлы на свой компьютер, используя лишь отдельный инструмент, способный записывать ISO-файлы на CD и DVD.

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