Spreadsheet Combiner - это эффективное программное обеспечение, предназначенное для упрощения процесса объединения нескольких файлов Excel без особых усилий. Программа поддерживает различные форматы файлов, включая CSV, XLS и XLSX, обеспечивая совместимость с широким спектром электронных таблиц, широко используемых на различных платформах, таких как Microsoft Office и Google Sheets.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи могут легко выбрать несколько файлов для объединения. Программа быстро объединяет данные из этих файлов, устраняя необходимость в ручном копировании и вставке. Приложение также обеспечивает целостность данных в процессе объединения.

Основные возможности Spreadsheet Combiner:

Программа легко консолидирует данные из нескольких файлов Excel в новом или существующем файле. Это особенно полезно для создания удобных и организованных списков из различных источников данных. Поддерживаемые выходные форматы: CSV, XLS, XLSX.

Слияние в несколько листов: Эта функция идеально подходит для сохранения структуры оригинальных листов при объединении. Она позволяет создать единый файл с несколькими листами из разных источников. Поддерживаемые выходные форматы: XLS, XLSX.

Гибкость форматирования: Сохраняйте оригинальное форматирование или преобразуйте данные в обычный текст, обеспечивая гибкость в представлении информации.

Локальная обработка данных: Вся конвертация выполняется локально, без передачи ваших файлов в Интернет. Это обеспечивает полный контроль над вашими личными данными.

В общем, Spreadsheet Combiner - ваш надежный инструмент для объединения файлов Excel, предоставляющий простоту в использовании и высокую эффективность в управлении данными.