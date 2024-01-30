Spreadsheet Combiner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,31 Мб
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Spreadsheet Combiner - это эффективное программное обеспечение, предназначенное для упрощения процесса объединения нескольких файлов Excel без особых усилий. Программа поддерживает различные форматы файлов, включая CSV, XLS и XLSX, обеспечивая совместимость с широким спектром электронных таблиц, широко используемых на различных платформах, таких как Microsoft Office и Google Sheets.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи могут легко выбрать несколько файлов для объединения. Программа быстро объединяет данные из этих файлов, устраняя необходимость в ручном копировании и вставке. Приложение также обеспечивает целостность данных в процессе объединения.
Основные возможности Spreadsheet Combiner:
- Программа легко консолидирует данные из нескольких файлов Excel в новом или существующем файле. Это особенно полезно для создания удобных и организованных списков из различных источников данных. Поддерживаемые выходные форматы: CSV, XLS, XLSX.
- Слияние в несколько листов: Эта функция идеально подходит для сохранения структуры оригинальных листов при объединении. Она позволяет создать единый файл с несколькими листами из разных источников. Поддерживаемые выходные форматы: XLS, XLSX.
- Гибкость форматирования: Сохраняйте оригинальное форматирование или преобразуйте данные в обычный текст, обеспечивая гибкость в представлении информации.
- Локальная обработка данных: Вся конвертация выполняется локально, без передачи ваших файлов в Интернет. Это обеспечивает полный контроль над вашими личными данными.
В общем, Spreadsheet Combiner - ваш надежный инструмент для объединения файлов Excel, предоставляющий простоту в использовании и высокую эффективность в управлении данными.
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