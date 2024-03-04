Buttercup - это простая программа на базе Electron, которая позволяет безопасно и локально хранить и управлять вашими паролями.

При первом запуске Buttercup вам будет предложено ввести мастер-пароль, который, наряду с алгоритмом AES-256bit, используется для шифрования архива паролей. Предлагает интуитивно понятную среду для управления паролями, современный и чистый пользовательский интерфейс и грамотный генератор паролей.

Вы также можете импортировать свои пароли и учетные данные прямо из архива KeePass. Если у вас нет архива KeePass, начните с создания новой группы и продолжите добавление первой записи. Добавьте название, имя пользователя и уже существующий пароль или сгенерируйте новый на месте.

Генератор паролей позволяет выбрать длину пароля и решить, должен ли он содержать только символы, цифры, символы или все сразу. Как и ожидалось, пароли хранятся в отдельных записях, которые можно легко объединить в группы и быстро перемещать из одной группы в другую с помощью контекстного меню.

В целом, Buttercup - далеко не самый многофункциональный менеджер паролей, но благодаря сочетанию простых функций и современного пользовательского интерфейса он может оказаться очень полезным для пользователей, которым нужен неприхотливый локальный менеджер паролей для ПК с Windows или Linux, а также для компьютеров Mac.