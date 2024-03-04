Buttercup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.26.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Buttercup
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64,65 Мб
|СКАЧАТЬ
Buttercup - это простая программа на базе Electron, которая позволяет безопасно и локально хранить и управлять вашими паролями.
При первом запуске Buttercup вам будет предложено ввести мастер-пароль, который, наряду с алгоритмом AES-256bit, используется для шифрования архива паролей. Предлагает интуитивно понятную среду для управления паролями, современный и чистый пользовательский интерфейс и грамотный генератор паролей.
Вы также можете импортировать свои пароли и учетные данные прямо из архива KeePass. Если у вас нет архива KeePass, начните с создания новой группы и продолжите добавление первой записи. Добавьте название, имя пользователя и уже существующий пароль или сгенерируйте новый на месте.
Генератор паролей позволяет выбрать длину пароля и решить, должен ли он содержать только символы, цифры, символы или все сразу. Как и ожидалось, пароли хранятся в отдельных записях, которые можно легко объединить в группы и быстро перемещать из одной группы в другую с помощью контекстного меню.
В целом, Buttercup - далеко не самый многофункциональный менеджер паролей, но благодаря сочетанию простых функций и современного пользовательского интерфейса он может оказаться очень полезным для пользователей, которым нужен неприхотливый локальный менеджер паролей для ПК с Windows или Linux, а также для компьютеров Mac.
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...
Advanced Archive Password Recovery 4.66.266
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...
Password Cracker 4.81 build 563
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...
Отзывы о программе Buttercup
Admin
Отзывов о программе Buttercup 2.26.0 пока нет, можете добавить...