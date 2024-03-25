Программы для Android » Хобби, увлечения » Литература » Сказки на ночь для детей 2.1.11

Сказки на ночь для детей для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:219,78 Мб
СКАЧАТЬ
Сказки на ночь для детей скриншот № 1
Сказки на ночь для детей скриншот № 2
Сказки на ночь для детей скриншот № 3
Сказки на ночь для детей скриншот № 4

Сказки на ночь для детей - это приложение, созданное специально для удовольствия и обучения маленьких читателей. В нем содержится огромная коллекция из 240 захватывающих историй, включая сказки на ночь, Басни Эзопа, рассказы для раннего чтения и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Разнообразие историй: В приложении представлены сказки на ночь, классические сказки, такие как "Золушка" и "Красная Шапочка", и другие популярные истории.
  • Варианты чтения: Каждая история доступна в двух вариантах - "читай сам" для развития навыков чтения и "читай мне" для развития навыков прослушивания.
  • Интерактивность: Полностью интерактивные анимации делают чтение еще более увлекательным и привлекательным для маленьких читателей.
  • Анимированные персонажи: Веселые и милые анимированные персонажи помогают создать веселую и дружелюбную атмосферу во время чтения.
  • Доска достижений: Мотивируйте детей читать больше с помощью доски достижений и различных наград.
  • Рекомендации историй: Приложение предлагает рекомендации сборников историй, основанных на интересах детей, что делает чтение еще более увлекательным и персонализированным.
  • Простота использования: Интуитивный интерфейс делает приложение идеальным выбором для детей до 5 лет.
ТОП-сегодня раздела "Литература"
 

скачать Cool ReaderCool Reader 3.2.55-1

Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве....

скачать ЛитРес: Слушай!ЛитРес: Слушай! 3.20

Простое и удобное Android-приложение, которое предоставляет доступ к каталогу ЛитРес –...

скачать Aldiko Book ReaderAldiko Book Reader 3.1.3

Aldiko Book Reader – красивая читалка для Android. В онлайн-каталогах вы найдете множество книг,...

скачать WattpadWattpad 9.50.0

Wattpad – если вы любите читать и предпочитаете за это не платить, то приложение предоставит...

скачать Meminto StoriesMeminto Stories 2.0.9

Удобное и интерактивное приложение, которое позволяет людям фиксировать и...

скачать Сказки (аудио с картинками)Сказки (аудио с картинками) 2.2.3

Сказки (аудио с картинками) – любимые с девства сказки представлены с красочными...

Отзывы о программе Сказки на ночь для детей

Admin

Отзывов о программе Сказки на ночь для детей 2.1.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв