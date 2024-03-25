Сказки на ночь для детей - это приложение, созданное специально для удовольствия и обучения маленьких читателей. В нем содержится огромная коллекция из 240 захватывающих историй, включая сказки на ночь, Басни Эзопа, рассказы для раннего чтения и многое другое.

Основные возможности приложения: