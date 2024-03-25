Сказки на ночь для детей для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IDZ Digital Private Limited
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|219,78 Мб
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Сказки на ночь для детей - это приложение, созданное специально для удовольствия и обучения маленьких читателей. В нем содержится огромная коллекция из 240 захватывающих историй, включая сказки на ночь, Басни Эзопа, рассказы для раннего чтения и многое другое.
Основные возможности приложения:
- Разнообразие историй: В приложении представлены сказки на ночь, классические сказки, такие как "Золушка" и "Красная Шапочка", и другие популярные истории.
- Варианты чтения: Каждая история доступна в двух вариантах - "читай сам" для развития навыков чтения и "читай мне" для развития навыков прослушивания.
- Интерактивность: Полностью интерактивные анимации делают чтение еще более увлекательным и привлекательным для маленьких читателей.
- Анимированные персонажи: Веселые и милые анимированные персонажи помогают создать веселую и дружелюбную атмосферу во время чтения.
- Доска достижений: Мотивируйте детей читать больше с помощью доски достижений и различных наград.
- Рекомендации историй: Приложение предлагает рекомендации сборников историй, основанных на интересах детей, что делает чтение еще более увлекательным и персонализированным.
- Простота использования: Интуитивный интерфейс делает приложение идеальным выбором для детей до 5 лет.
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Отзывы о программе Сказки на ночь для детей
Admin
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