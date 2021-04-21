Cool Reader для Android
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 197
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.55-1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Vadim Lopatin
|Категории:
|Литература - Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 328 581 | Статистика
|Размер:
|12,68 Мб
|СКАЧАТЬ
Cool Reader — удобная программа для чтения электронных книг. Поддерживается переформатирование текста под любой размер шрифта, сглаживание (антиалиасинг) экранных шрифтов, полностью настраиваемая палитра, текстурированный фон, автолистание. Все это позволяет снизить нагрузку на зрение. Поддерживается чтение текста голосом при наличии движка TTS.
Cool Reader оптимизирован для чтения художественной литературы. Он понимает формат большинства книг, скачанных с сайтов электронных библиотек. Распознает границы абзаца, заголовки, цитаты с использованием элементов AI. Поддерживает распаковку книг из архивов ZIP, RAR, ARJ, HA, LZH. Читает форматы html, rtf, doc (MS Word), txt, fb2 (FictionBook). Автоматически распознает русские кодировки dos, win, koi-8, а также latin, utf-8 и unicode. Чтение файлов в формате .txt, .doc, .html, .fb2 или .rtf с автоматическим распознаванием кодировки (cp866, cp1251, KOI-8r, latin-1, unicode, utf-8) и формата текста (абзацы, заголовки, цитаты).
- Улучшения чтения вслух.
- Улучшения облачной синхронизации.
- Исправления падений.
- Поддержка e-ink читалок Onyx.
Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве....
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Отзывы о программе Cool Reader
Роксолана про Cool Reader 3.2.29-1 для Android [26-04-2019]
Читалка удобная, использую для работы, очень помогает. Но появилась странная проблема - не удаляются закладки, заметки даже после обновления книги (удаляю с телефона и заменяю исправленной книгой). Подскажите, кто знает, как решить эту проблему? Заранее благодарю.
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Юлиан про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [03-04-2018]
Постоянно пользуюсь этой прогой. Сменил уже несколько устройств и всегда ее устанавливаю. Но недавно поставил ее на планшет Impression ImPAD B702, Android 6.0. Программа почему-то не видит внешнюю SD-карту, видит только внутреннюю память устройства. Надеюсь, это возможно исправить.
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Dorofeevich про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [27-11-2017]
Автор прекратил обновлять программу еще в 2015 году. Не удивительно, что она глючит на шестерке. Начал продвигать вариант читалки Cool Reader GL. Мне не кажется, что он не достиг с ним успехов, он хуже младшего брата по удобству и по возможности настроек. Потому на Андроид 6 пришлось отказаться от обоих в пользу иных читалок. Поработав с этими иными, могу сказать, что и шрифты, и прорисовка у них лучше. С файловой системой тоже не создают проблем. И очень комфортно читать. Похоже, время Cool'ов ушло, на softportal в октябре было 1,3 тыс. загрузок, хотя на пике популярности их число превышало 5 тыс. в месяц
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Kazuar про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [09-05-2017]
В версии 3.2.1-102 правый отступ не работает :-(
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Александр про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [17-02-2017]
Пользуюсь этой читалкой 4-й месяц (андроид 4.3)По нарастающей начались глюки :
1.не открывает страницу, а отправляет в начало книги
2.не распаковывает ZIP, пришлось установить дополнительную программу
3.после установки закладки и выключении планшета при повторном включении книга исчезает из программы, а некоторые и из карты памяти
Надеюсь на Ваше содействие
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ALEX1942 в ответ Александр про Cool Reader 3.1.2-102 для Android [09-03-2017]
Пользуюсь давно,но примерно раз в неделю появляется запрос об отчёте по cool-reader Куда,чего и как- не понятно-может кто-нибудь разъяснит?
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