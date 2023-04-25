Meminto Stories - приложение предлагает ряд шаблонов книг, которые относятся к различным категориям, таким как дети, личная жизнь, родители, особые поездки и т.д., что позволяет пользователям легко выбрать то, что соответствует их потребностям.

Что отличает Meminto, так это предопределенные вопросы, которые прилагаются к каждой книге. Эти вопросы облегчают пользователям фиксацию и документирование своих воспоминаний в структурированной и творческой форме. Приложение также предоставляет на выбор несколько категорий вопросов, и они могут настроить каждый вопрос, добавив новые изображения, изменив контекст или добавив советы о том, как отвечать.

Интересной особенностью Meminto является область подробностей книги, где пользователи могут просмотреть сводку того, что осталось сделать. Сюда входит количество вопросов, на которые нужно ответить, количество загруженных изображений, количество написанных слов, оставшееся время аудио- и видеозаписи и многое другое. Это помогает пользователям следить за своим прогрессом и фиксировать все важные детали.

Еще одна замечательная особенность Meminto - это возможность совместной работы. Пользователи могут приглашать других людей присоединиться и вместе работать над книгой. В окне бронирования приложения пользователи могут ввести подробную информацию о главном герое и добавить вступление, что делает книгу еще более личной и особенной.

Meminto также предоставляет широкий спектр возможностей настройки, позволяя пользователям перемещать категории, изменять порядок, удалять категории или вопросы, добавлять новые вопросы и многое другое. Пользователи также могут защитить свои проекты паролем и изменить данные своего профиля или язык пользовательского интерфейса в окне профиля.

Meminto - это удобное и интерактивное приложение, которое позволяет людям фиксировать и документировать свои воспоминания в творческой и структурированной форме. Благодаря шаблонам книг, заранее заданным вопросам, возможностям совместной работы и возможностям настройки, это приложение является отличным выбором для тех, кто хочет создать персонализированную книгу своих историй и воспоминаний.