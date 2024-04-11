OpenCloseDriveEject для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.24 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
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Размер:303 Кб
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OpenCloseDriveEject скриншот № 1

OpenCloseDriveEject - удобный инструмент для быстрого управления вашими DVD, CD-ROM, Blu-Ray и внешними USB-накопителями. С его помощью вы можете легко открывать, закрывать и извлекать диски без необходимости использовать сложные команды или скрипты.

Это приложение поставляется в портативном формате, что означает, что вам не нужно устанавливать его на вашу систему. Просто распакуйте его и начните управлять дисками. После запуска приложения вы сразу увидите все доступные диски и основную информацию о них, такую как объем, название, статус и тип носителя. Это удобно для обычного пользователя, так как информация о доступном объеме помогает легче ориентироваться.

Для управления дисками достаточно просто нажать правой кнопкой мыши на нужном диске и выбрать нужную команду извлечения или исследования. Однако нужно быть осторожным с командой извлечения, особенно если речь идет о USB-накопителях, чтобы случайно не извлечь основной диск с операционной системой.

Приложение также предоставляет доступ к различным системным инструментам, таким как "Диспетчер задач", "Управление дисками", "Загрузка системы" и "Оптимизация дисков", что делает его еще более удобным в использовании.

Основные возможности OpenCloseDriveEject:

  • Быстрое и удобное открытие, закрытие и извлечение дисков.
  • Просмотр доступных дисков и основной информации о них.
  • Интуитивно понятный интерфейс для обычных пользователей.
  • Возможность получить прямой доступ к содержимому диска через функцию "Исследовать".
  • Функция масштабирования для удобства работы с несколькими дисками одновременно.
  • Быстрый доступ к системным инструментам для поддержки и оптимизации работы дисков.

В целом, OpenCloseDriveEject - это простое и эффективное приложение для управления всеми вашими дисками, которое делает процесс управления ими быстрым и удобным.

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