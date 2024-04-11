OpenCloseDriveEject для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|303 Кб
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OpenCloseDriveEject - удобный инструмент для быстрого управления вашими DVD, CD-ROM, Blu-Ray и внешними USB-накопителями. С его помощью вы можете легко открывать, закрывать и извлекать диски без необходимости использовать сложные команды или скрипты.
Это приложение поставляется в портативном формате, что означает, что вам не нужно устанавливать его на вашу систему. Просто распакуйте его и начните управлять дисками. После запуска приложения вы сразу увидите все доступные диски и основную информацию о них, такую как объем, название, статус и тип носителя. Это удобно для обычного пользователя, так как информация о доступном объеме помогает легче ориентироваться.
Для управления дисками достаточно просто нажать правой кнопкой мыши на нужном диске и выбрать нужную команду извлечения или исследования. Однако нужно быть осторожным с командой извлечения, особенно если речь идет о USB-накопителях, чтобы случайно не извлечь основной диск с операционной системой.
Приложение также предоставляет доступ к различным системным инструментам, таким как "Диспетчер задач", "Управление дисками", "Загрузка системы" и "Оптимизация дисков", что делает его еще более удобным в использовании.
Основные возможности OpenCloseDriveEject:
- Быстрое и удобное открытие, закрытие и извлечение дисков.
- Просмотр доступных дисков и основной информации о них.
- Интуитивно понятный интерфейс для обычных пользователей.
- Возможность получить прямой доступ к содержимому диска через функцию "Исследовать".
- Функция масштабирования для удобства работы с несколькими дисками одновременно.
- Быстрый доступ к системным инструментам для поддержки и оптимизации работы дисков.
В целом, OpenCloseDriveEject - это простое и эффективное приложение для управления всеми вашими дисками, которое делает процесс управления ими быстрым и удобным.
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