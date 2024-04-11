Print.Test.Page.OK для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|327 Кб
|СКАЧАТЬ
Print.Test.Page.OK - это удобное приложение для печати тестовых страниц на всех версиях операционных систем Windows. Оно представляет собой простой и эффективный инструмент, который может пригодиться в различных ситуациях.
Основные возможности приложения Print.Test.Page.OK:
- Печать тестовых страниц: Программа позволяет легко и быстро напечатать тестовую страницу для проверки работоспособности принтера. Это особенно важно для новых принтеров, чтобы убедиться, что они функционируют правильно.
- Простота использования: Print.Test.Page.OK разработана с учетом простоты и удобства для пользователей всех уровней навыков. Нет необходимости в специальных знаниях в области информационных технологий или опыте работы с печатными устройствами.
- Портативность: Приложение является портативным, что означает, что его можно использовать без необходимости установки. Просто запустите его на любом компьютере с Windows, чтобы быстро проверить принтер.
- Важность корректной печати: Правильная печать тестовой страницы является ключевым шагом для обеспечения правильной работы принтера. Это особенно актуально для новых устройств, гарантийный срок которых еще не истек.
Print.Test.Page.OK помогает пользователям с легкостью и надежностью проверить работу своего принтера, обеспечивая корректную печать и избегая потенциальных проблем в будущем.
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