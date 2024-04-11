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Print.Test.Page.OK для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.04 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Печать
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:327 Кб
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Print.Test.Page.OK скриншот № 1

Print.Test.Page.OK - это удобное приложение для печати тестовых страниц на всех версиях операционных систем Windows. Оно представляет собой простой и эффективный инструмент, который может пригодиться в различных ситуациях.

Основные возможности приложения Print.Test.Page.OK:

  • Печать тестовых страниц: Программа позволяет легко и быстро напечатать тестовую страницу для проверки работоспособности принтера. Это особенно важно для новых принтеров, чтобы убедиться, что они функционируют правильно.
  • Простота использования: Print.Test.Page.OK разработана с учетом простоты и удобства для пользователей всех уровней навыков. Нет необходимости в специальных знаниях в области информационных технологий или опыте работы с печатными устройствами.
  • Портативность: Приложение является портативным, что означает, что его можно использовать без необходимости установки. Просто запустите его на любом компьютере с Windows, чтобы быстро проверить принтер.
  • Важность корректной печати: Правильная печать тестовой страницы является ключевым шагом для обеспечения правильной работы принтера. Это особенно актуально для новых устройств, гарантийный срок которых еще не истек.

Print.Test.Page.OK помогает пользователям с легкостью и надежностью проверить работу своего принтера, обеспечивая корректную печать и избегая потенциальных проблем в будущем.

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