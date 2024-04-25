Speech to Subtitle Converter - приложение предоставляет возможность автоматического создания субтитров на основе аудио- или видеофайлов. Поддерживая более 50 языков, программа способна синхронизировать текст с временными метками в созданном файле субтитров, обеспечивая простоту использования и эффективность.

Основные возможности приложения Speech to Subtitle Converter:

Автоматическое создание субтитров на основе аудио- или видеофайлов.

Поддержка более 50 языков для точного распознавания речи.

Синхронизация текста с временными метками для создания готового файла субтитров.

Простой и интуитивно понятный интерфейс без лишних настроек.

Возможность сохранения субтитров в форматах VTT или SRT для дальнейшего использования.

Speech to Subtitle Converter позволяет быстро и легко создавать субтитры для видеоматериалов, делая их доступными для аудитории на разных языках. Однако, для использования сервиса необходим API-ключ Replicate, что может потребовать создания учетной записи и введения платных данных в будущем.