Программы для Windows » Текст » Текст в речь » Speech to Subtitle Converter 1.2

Speech to Subtitle Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Текст в речь
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:4.33 Мб
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Speech to Subtitle Converter скриншот № 1

Speech to Subtitle Converter - приложение предоставляет возможность автоматического создания субтитров на основе аудио- или видеофайлов. Поддерживая более 50 языков, программа способна синхронизировать текст с временными метками в созданном файле субтитров, обеспечивая простоту использования и эффективность.

Основные возможности приложения Speech to Subtitle Converter:

  • Автоматическое создание субтитров на основе аудио- или видеофайлов.
  • Поддержка более 50 языков для точного распознавания речи.
  • Синхронизация текста с временными метками для создания готового файла субтитров.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс без лишних настроек.
  • Возможность сохранения субтитров в форматах VTT или SRT для дальнейшего использования.

Speech to Subtitle Converter позволяет быстро и легко создавать субтитры для видеоматериалов, делая их доступными для аудитории на разных языках. Однако, для использования сервиса необходим API-ключ Replicate, что может потребовать создания учетной записи и введения платных данных в будущем.

 

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