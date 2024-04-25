Speech to Subtitle Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Текст в речь
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|4.33 Мб
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Speech to Subtitle Converter - приложение предоставляет возможность автоматического создания субтитров на основе аудио- или видеофайлов. Поддерживая более 50 языков, программа способна синхронизировать текст с временными метками в созданном файле субтитров, обеспечивая простоту использования и эффективность.
Основные возможности приложения Speech to Subtitle Converter:
- Автоматическое создание субтитров на основе аудио- или видеофайлов.
- Поддержка более 50 языков для точного распознавания речи.
- Синхронизация текста с временными метками для создания готового файла субтитров.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс без лишних настроек.
- Возможность сохранения субтитров в форматах VTT или SRT для дальнейшего использования.
Speech to Subtitle Converter позволяет быстро и легко создавать субтитры для видеоматериалов, делая их доступными для аудитории на разных языках. Однако, для использования сервиса необходим API-ключ Replicate, что может потребовать создания учетной записи и введения платных данных в будущем.
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