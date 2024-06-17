Hevy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:89.17 Мб
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Hevy – это бесплатное приложение для отслеживания тренировок, которое помогает пользователям становиться сильнее и достигать своих фитнес-целей. Приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс для записи тренировок, ведения статистики и взаимодействия с другими спортсменами. Hevy идеально подходит для силовых тренировок и планирования занятий, обеспечивая удобные инструменты для отслеживания прогресса и выполнения различных упражнений.

Приложение Hevy позволяет пользователям записывать свои тренировки и анализировать результаты, предоставляя детализированную статистику и графики нагрузки на различные группы мышц. Удобный календарь помогает соблюдать режим тренировок, а библиотека упражнений с видеоуроками обеспечивает правильную технику выполнения. Пользователи могут создавать собственные упражнения, устанавливать автоматические таймеры отдыха и настраивать профиль под свои потребности.

В Hevy также есть функция отслеживания тренировок друзей, что позволяет пользователям сравнивать свои результаты и копировать тренировки. Для владельцев устройств Wear OS доступна синхронизация с приложением, что делает процесс отслеживания еще удобнее.

Основные возможности приложения Hevy:

  • Запись тренировок с помощью интуитивно понятного интерфейса
  • Подробная статистика и графики для анализа прогресса
  • Календарь для планирования и соблюдения режима тренировок
  • Библиотека упражнений с высококачественными видео
  • Возможность создавать и настраивать собственные упражнения
  • Функция отслеживания прогресса друзей и копирования их тренировок
  • Опции настройки профиля (частный или публичный)
  • Отмечание сетов как разминочные, обычные, дроп-сеты, отказные и суперсеты
  • Автоматические таймеры для отдыха после каждого упражнения
  • Расчет одноповторного максимума для всех силовых упражнений
  • Возможность создания неограниченного количества программ тренировок
  • Синхронизация с часами Wear OS и реальное время отслеживания
  • Полезные таймеры и функция отслеживания пульса на устройствах Wear OS
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Отзывов о программе Hevy 1.32.8 пока нет, можете добавить...

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