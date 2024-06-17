Hevy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.32.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hevy Gym Workout Tracker
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|89.17 Мб
|СКАЧАТЬ
Hevy – это бесплатное приложение для отслеживания тренировок, которое помогает пользователям становиться сильнее и достигать своих фитнес-целей. Приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс для записи тренировок, ведения статистики и взаимодействия с другими спортсменами. Hevy идеально подходит для силовых тренировок и планирования занятий, обеспечивая удобные инструменты для отслеживания прогресса и выполнения различных упражнений.
Приложение Hevy позволяет пользователям записывать свои тренировки и анализировать результаты, предоставляя детализированную статистику и графики нагрузки на различные группы мышц. Удобный календарь помогает соблюдать режим тренировок, а библиотека упражнений с видеоуроками обеспечивает правильную технику выполнения. Пользователи могут создавать собственные упражнения, устанавливать автоматические таймеры отдыха и настраивать профиль под свои потребности.
В Hevy также есть функция отслеживания тренировок друзей, что позволяет пользователям сравнивать свои результаты и копировать тренировки. Для владельцев устройств Wear OS доступна синхронизация с приложением, что делает процесс отслеживания еще удобнее.
Основные возможности приложения Hevy:
- Запись тренировок с помощью интуитивно понятного интерфейса
- Подробная статистика и графики для анализа прогресса
- Календарь для планирования и соблюдения режима тренировок
- Библиотека упражнений с высококачественными видео
- Возможность создавать и настраивать собственные упражнения
- Функция отслеживания прогресса друзей и копирования их тренировок
- Опции настройки профиля (частный или публичный)
- Отмечание сетов как разминочные, обычные, дроп-сеты, отказные и суперсеты
- Автоматические таймеры для отдыха после каждого упражнения
- Расчет одноповторного максимума для всех силовых упражнений
- Возможность создания неограниченного количества программ тренировок
- Синхронизация с часами Wear OS и реальное время отслеживания
- Полезные таймеры и функция отслеживания пульса на устройствах Wear OS
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