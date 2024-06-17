Hevy – это бесплатное приложение для отслеживания тренировок, которое помогает пользователям становиться сильнее и достигать своих фитнес-целей. Приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс для записи тренировок, ведения статистики и взаимодействия с другими спортсменами. Hevy идеально подходит для силовых тренировок и планирования занятий, обеспечивая удобные инструменты для отслеживания прогресса и выполнения различных упражнений.

Приложение Hevy позволяет пользователям записывать свои тренировки и анализировать результаты, предоставляя детализированную статистику и графики нагрузки на различные группы мышц. Удобный календарь помогает соблюдать режим тренировок, а библиотека упражнений с видеоуроками обеспечивает правильную технику выполнения. Пользователи могут создавать собственные упражнения, устанавливать автоматические таймеры отдыха и настраивать профиль под свои потребности.

В Hevy также есть функция отслеживания тренировок друзей, что позволяет пользователям сравнивать свои результаты и копировать тренировки. Для владельцев устройств Wear OS доступна синхронизация с приложением, что делает процесс отслеживания еще удобнее.

Основные возможности приложения Hevy: