BatchToApp - это удобный инструмент для преобразования пакетных файлов в автономные приложения. Пакетные файлы, часто используемые для создания сценариев и автоматизации, представляют собой простые текстовые файлы с серией команд для выполнения интерпретатором командной строки. Однако они имеют ограничения в плане переносимости, безопасности и распространения. BatchToApp решает эти проблемы, предлагая простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс преобразования доступным даже для пользователей с ограниченными техническими знаниями.

Приложение поддерживает удобный однооконный графический интерфейс, который пошагово проводит пользователя через процесс преобразования. Для начала работы достаточно добавить BAT-файл с помощью перетаскивания или указания его расположения на диске. После этого можно указать параметры конвертации и нажать кнопку "Build the application". Конечный исполняемый файл сохраняется в той же папке, что и исходный BAT-файл, причем приложение поддерживает обработку одного скрипта за раз.

BatchToApp предлагает различные настройки для конвертации, включая выбор режима выполнения (консольный или скрытый), разрядность выходного файла (32- или 64-битный), а также функции обрезки и обфускации. Функция обрезки удаляет комментарии и ненужные символы из скрипта, оптимизируя его содержимое. Функция обфускации обеспечивает защиту файловой системы и мутацию вызовов, повышая безопасность и усложняя анализ скрипта. Пользователь может выбрать оставить метки без изменений или применить техники мутации для лучшего скрытия функциональности скрипта.

Основные возможности BatchToApp: