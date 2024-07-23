BatchToApp для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Размер:64 Кб
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BatchToApp скриншот № 1

BatchToApp - это удобный инструмент для преобразования пакетных файлов в автономные приложения. Пакетные файлы, часто используемые для создания сценариев и автоматизации, представляют собой простые текстовые файлы с серией команд для выполнения интерпретатором командной строки. Однако они имеют ограничения в плане переносимости, безопасности и распространения. BatchToApp решает эти проблемы, предлагая простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс преобразования доступным даже для пользователей с ограниченными техническими знаниями.

Приложение поддерживает удобный однооконный графический интерфейс, который пошагово проводит пользователя через процесс преобразования. Для начала работы достаточно добавить BAT-файл с помощью перетаскивания или указания его расположения на диске. После этого можно указать параметры конвертации и нажать кнопку "Build the application". Конечный исполняемый файл сохраняется в той же папке, что и исходный BAT-файл, причем приложение поддерживает обработку одного скрипта за раз.

BatchToApp предлагает различные настройки для конвертации, включая выбор режима выполнения (консольный или скрытый), разрядность выходного файла (32- или 64-битный), а также функции обрезки и обфускации. Функция обрезки удаляет комментарии и ненужные символы из скрипта, оптимизируя его содержимое. Функция обфускации обеспечивает защиту файловой системы и мутацию вызовов, повышая безопасность и усложняя анализ скрипта. Пользователь может выбрать оставить метки без изменений или применить техники мутации для лучшего скрытия функциональности скрипта.

Основные возможности BatchToApp:

  • Преобразование пакетных файлов в автономные приложения
  • Удобный однооконный графический интерфейс
  • Добавление BAT-файлов через перетаскивание или указание расположения на диске
  • Поддержка обработки одного скрипта за раз
  • Настройка режима выполнения (консольный или скрытый)
  • Выбор разрядности выходного файла (32- или 64-битный)
  • Функция обрезки для удаления ненужных элементов из скрипта
  • Функция обфускации для защиты файловой системы и мутации вызовов
  • Опции оставления меток без изменений или применения мутаций
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