BatchToApp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DosX
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64 Кб
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BatchToApp - это удобный инструмент для преобразования пакетных файлов в автономные приложения. Пакетные файлы, часто используемые для создания сценариев и автоматизации, представляют собой простые текстовые файлы с серией команд для выполнения интерпретатором командной строки. Однако они имеют ограничения в плане переносимости, безопасности и распространения. BatchToApp решает эти проблемы, предлагая простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс преобразования доступным даже для пользователей с ограниченными техническими знаниями.
Приложение поддерживает удобный однооконный графический интерфейс, который пошагово проводит пользователя через процесс преобразования. Для начала работы достаточно добавить BAT-файл с помощью перетаскивания или указания его расположения на диске. После этого можно указать параметры конвертации и нажать кнопку "Build the application". Конечный исполняемый файл сохраняется в той же папке, что и исходный BAT-файл, причем приложение поддерживает обработку одного скрипта за раз.
BatchToApp предлагает различные настройки для конвертации, включая выбор режима выполнения (консольный или скрытый), разрядность выходного файла (32- или 64-битный), а также функции обрезки и обфускации. Функция обрезки удаляет комментарии и ненужные символы из скрипта, оптимизируя его содержимое. Функция обфускации обеспечивает защиту файловой системы и мутацию вызовов, повышая безопасность и усложняя анализ скрипта. Пользователь может выбрать оставить метки без изменений или применить техники мутации для лучшего скрытия функциональности скрипта.
Основные возможности BatchToApp:
- Преобразование пакетных файлов в автономные приложения
- Удобный однооконный графический интерфейс
- Добавление BAT-файлов через перетаскивание или указание расположения на диске
- Поддержка обработки одного скрипта за раз
- Настройка режима выполнения (консольный или скрытый)
- Выбор разрядности выходного файла (32- или 64-битный)
- Функция обрезки для удаления ненужных элементов из скрипта
- Функция обфускации для защиты файловой системы и мутации вызовов
- Опции оставления меток без изменений или применения мутаций
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