Postman для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.31.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:146,8 Мб
Postman скриншот № 1
Postman скриншот № 2
Postman скриншот № 3

Postman - невероятно удобный инструмент для тестирования API. Приложение позволяет пользователям создавать коллекции для своих вызовов API Postman, присутствует возможность импорта или экспорта коллекций и сред, что упрощает обмен файлами, можно добавлять к каждому вызову API Postman контрольные точки тестирования, такие как проверка статуса успешного ответа HTTP и многое другое.

Особенности Postman:

  • Позволяет пользователям создавать коллекции для своих вызовов API Postman.
  • Совместная работа – Коллекции и среды могут быть импортированы или экспортированы, что упрощает обмен файлами.
  • Контрольные точки тестирования, такие как проверка статуса успешного ответа HTTP, могут быть добавлены к каждому вызову API Postman.
  • Автоматизированное тестирование.
  • Консоль Postman помогает проверить, какие данные были получены, что упрощает отладку тестов.
  • Непрерывная интеграция – благодаря своей способности поддерживать непрерывную интеграцию поддерживаются методы разработки.
  • И многое другое...
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