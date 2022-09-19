Postman - невероятно удобный инструмент для тестирования API. Приложение позволяет пользователям создавать коллекции для своих вызовов API Postman, присутствует возможность импорта или экспорта коллекций и сред, что упрощает обмен файлами, можно добавлять к каждому вызову API Postman контрольные точки тестирования, такие как проверка статуса успешного ответа HTTP и многое другое.

Особенности Postman: