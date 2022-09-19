Postman для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.31.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Postman, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|146,8 Мб
Postman - невероятно удобный инструмент для тестирования API. Приложение позволяет пользователям создавать коллекции для своих вызовов API Postman, присутствует возможность импорта или экспорта коллекций и сред, что упрощает обмен файлами, можно добавлять к каждому вызову API Postman контрольные точки тестирования, такие как проверка статуса успешного ответа HTTP и многое другое.
Особенности Postman:
- Позволяет пользователям создавать коллекции для своих вызовов API Postman.
- Совместная работа – Коллекции и среды могут быть импортированы или экспортированы, что упрощает обмен файлами.
- Контрольные точки тестирования, такие как проверка статуса успешного ответа HTTP, могут быть добавлены к каждому вызову API Postman.
- Автоматизированное тестирование.
- Консоль Postman помогает проверить, какие данные были получены, что упрощает отладку тестов.
- Непрерывная интеграция – благодаря своей способности поддерживать непрерывную интеграцию поддерживаются методы разработки.
- И многое другое...
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