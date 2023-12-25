MSI to EXE Converter - это простая программа, которая позволяет конвертировать MSI-файлы в исполняемые EXE-файлы.

Облегчает программистам эффективную генерацию инсталляторов exe-файлов небольшого размера, которые легко сохранить и развернуть на различных переносимых носителях. Программа для создания установок исполняемых файлов не вносит никаких изменений при создании программных установок и сохраняет оригинальность исходных программных файлов. Программа способна конвертировать любой из пакетов установочных файлов .msi в исполняемый файл установки, тем самым обеспечивая надежную, безопасную и гибкую установку .exe файлов для всех пользователей Windows.

Основные возможности MSI to EXE Converter: