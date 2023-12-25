MSI to EXE Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $49.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DRPU Software Pvt. Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|730 Кб
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MSI to EXE Converter - это простая программа, которая позволяет конвертировать MSI-файлы в исполняемые EXE-файлы.
Облегчает программистам эффективную генерацию инсталляторов exe-файлов небольшого размера, которые легко сохранить и развернуть на различных переносимых носителях. Программа для создания установок исполняемых файлов не вносит никаких изменений при создании программных установок и сохраняет оригинальность исходных программных файлов. Программа способна конвертировать любой из пакетов установочных файлов .msi в исполняемый файл установки, тем самым обеспечивая надежную, безопасную и гибкую установку .exe файлов для всех пользователей Windows.
Основные возможности MSI to EXE Converter:
- Создает самоисполняемый exe-файл любой прикладной программы Microsoft формата .msi.
- Создает профессиональный и надежный исполняемый файл всего за один щелчок мыши.
- Не вносит изменений в исходную программу и сохраняет оригинальность программного обеспечения при создании пользовательских настроек.
- Предоставляет возможность сохранить созданный exe-файл либо в заранее определенном месте, либо в указанном пользователем.
- Безопасная и простая в использовании программа, позволяющая создавать идеально подходящие exe-файлы из установочного пакета MSI .NET framework.
- Программа для создания настроек с удобным графическим интерфейсом.
- Является лучшей альтернативой различным сложным и дорогим программам для создания установок.
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