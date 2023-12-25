MSI to EXE Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Демо версия | Цена: $49.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.3.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:730 Кб
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MSI to EXE Converter - это простая программа, которая позволяет конвертировать MSI-файлы в исполняемые EXE-файлы.

Облегчает программистам эффективную генерацию инсталляторов exe-файлов небольшого размера, которые легко сохранить и развернуть на различных переносимых носителях. Программа для создания установок исполняемых файлов не вносит никаких изменений при создании программных установок и сохраняет оригинальность исходных программных файлов. Программа способна конвертировать любой из пакетов установочных файлов .msi в исполняемый файл установки, тем самым обеспечивая надежную, безопасную и гибкую установку .exe файлов для всех пользователей Windows.

Основные возможности MSI to EXE Converter:

  • Создает самоисполняемый exe-файл любой прикладной программы Microsoft формата .msi.
  • Создает профессиональный и надежный исполняемый файл всего за один щелчок мыши.
  • Не вносит изменений в исходную программу и сохраняет оригинальность программного обеспечения при создании пользовательских настроек.
  • Предоставляет возможность сохранить созданный exe-файл либо в заранее определенном месте, либо в указанном пользователем.
  • Безопасная и простая в использовании программа, позволяющая создавать идеально подходящие exe-файлы из установочного пакета MSI .NET framework.
  • Программа для создания настроек с удобным графическим интерфейсом.
  • Является лучшей альтернативой различным сложным и дорогим программам для создания установок.
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