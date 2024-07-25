Microsoft Recovery Tool for CrowdStrike для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Обновления, патчи
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25 Кб
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Microsoft Recovery Tool for CrowdStrike – это инструмент, предназначенный для устранения последствий глобального сбоя, вызванного некорректным обновлением программного обеспечения CrowdStrike. Этот сбой затронул миллионы конечных точек Windows по всему миру, включая такие отрасли, как телевещание, авиакомпании, банки и другие. Все они столкнулись с синим экраном, который парализовал их работу.
Инструмент был создан для того, чтобы администраторы могли быстро и эффективно восстановить пострадавшие системы, будь то клиенты Windows, серверы или операционные системы на базе Hyper-V. Программа представляет собой сценарий PowerShell, который запускается с правами администратора для создания образа восстановления. Этот образ может быть создан как в формате ISO, так и в виде загрузочного USB-накопителя.
В первую очередь, приложение проверяет наличие в системе пакета Windows ADK, необходимого для работы. Если его нет, программа автоматически загружает и устанавливает данный пакет, а также дополнение Windows ADK WinPE, позволяющее генерировать и монтировать образ WinPE.
Microsoft Recovery Tool for CrowdStrike предлагает два режима восстановления. Первый режим загружает систему с WinPE для устранения проблемы, требуя при этом ключ восстановления BitLocker, если системный диск зашифрован. Второй режим позволяет начать восстановление данных из безопасного режима, создавая загрузочный носитель и загружая устройства в безопасном режиме.
Программа создает среду Deployment Toolkit Environment и монтирует образ WinPE с необходимыми пакетами. Также можно добавить драйверы в образ по желанию. После этого сценарий создает рабочий каталог настройки Windows PE и создает ISO-образ, а также загрузочный USB-накопитель.
Ручное устранение неисправностей после сбоя CrowdStrike может занять много времени и быть подвержено ошибкам, особенно в крупных организациях. Microsoft Recovery Tool for CrowdStrike автоматизирует этот процесс, минимизируя время простоя и риски сбоев.
Основные возможности Microsoft Recovery Tool for CrowdStrike:
- Автоматическая проверка и установка Windows ADK и дополнения Windows ADK WinPE.
- Создание загрузочного носителя для восстановления системы.
- Два режима восстановления: загрузка с WinPE и восстановление в безопасном режиме.
- Создание среды Deployment Toolkit Environment.
- Возможность добавления драйверов в образ.
- Создание ISO-образа и загрузочного USB-накопителя.
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