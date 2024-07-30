Тренажерный зал и бодибилдинг для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.47.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Daily Strength
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|28.32 Мб
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Daily Strength - это многофункциональное приложение для тренировок, которое станет незаменимым помощником как в тренажерном зале, так и дома. Оно предоставляет пользователю удобный электронный дневник для записи всех тренировочных данных, что особенно полезно для занятий бодибилдингом, пауэрлифтингом и фитнесом. С помощью Daily Strength можно планировать и фиксировать упражнения, вести учет результатов и анализировать прогресс. Приложение поддерживает работу с различными видами упражнений, включая жим лежа, приседания и становую тягу. Встроенные программы тренировок и наборы настроек позволяют быстро начать тренироваться и достигать поставленных целей.
Daily Strength предлагает обширный функционал, включая поддержку супрсетов, трисетов и гигантских сетов, возможность создания собственных заметок и отслеживания личных рекордов. Программа предоставляет готовые тренировочные программы для новичков и продвинутых спортсменов, ориентированные на гипертрофию мышц, увеличение силы и сжигание жира. Встроенный цифровой персональный тренер поможет подобрать подходящие упражнения и режимы тренировок, а также будет сопровождать вас на протяжении всего тренировочного процесса.
Основные возможности приложения Daily Strength:
- Запись всех упражнений, повторений и весов
- Сохранение достигнутых результатов
- Поддержка супрсетов, трисетов и гигантских сетов
- Возможность создания произвольных заметок
- Отслеживание личных рекордов
- Программы для новичков: StrongLifts 5x5, Ice Cream Fitness и др.
- Программы для продвинутых: Madcow 5x5, PHUL, PHAT и др.
- Программы для наращивания мышечной массы, сжигания жира и увеличения силы
- Различные графики тренировок: 5x5, 3x5, 1x3, немецкая тренировка и др.
- Поддержка всех видов тяжелой атлетики: пауэрлифтинг, бодибилдинг, силовые упражнения
- Библиотека из 300+ упражнений с изображениями и инструкциями
- Упражнения на пресс, бицепсы, трицепсы, грудь, ноги, плечи
- Упражнения со штангой, гантелями и тренажерным оборудованием
- Хорошо организованная история всех занятий
- Отслеживание роста весов на одном повторении
- Автоматическое заполнение истории
В общем, Daily Strength позволяет заниматься тяжелой атлетикой без необходимости в персональном тренере, эффективно развивая силовые показатели и добиваясь мышечной гипертрофии. Приложение удобно в использовании как в тренажерном зале, так и дома, предлагая все необходимые инструменты для достижения ваших фитнес-целей.
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