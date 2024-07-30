Daily Strength - это многофункциональное приложение для тренировок, которое станет незаменимым помощником как в тренажерном зале, так и дома. Оно предоставляет пользователю удобный электронный дневник для записи всех тренировочных данных, что особенно полезно для занятий бодибилдингом, пауэрлифтингом и фитнесом. С помощью Daily Strength можно планировать и фиксировать упражнения, вести учет результатов и анализировать прогресс. Приложение поддерживает работу с различными видами упражнений, включая жим лежа, приседания и становую тягу. Встроенные программы тренировок и наборы настроек позволяют быстро начать тренироваться и достигать поставленных целей.

Daily Strength предлагает обширный функционал, включая поддержку супрсетов, трисетов и гигантских сетов, возможность создания собственных заметок и отслеживания личных рекордов. Программа предоставляет готовые тренировочные программы для новичков и продвинутых спортсменов, ориентированные на гипертрофию мышц, увеличение силы и сжигание жира. Встроенный цифровой персональный тренер поможет подобрать подходящие упражнения и режимы тренировок, а также будет сопровождать вас на протяжении всего тренировочного процесса.

Основные возможности приложения Daily Strength:

Запись всех упражнений, повторений и весов

Сохранение достигнутых результатов

Поддержка супрсетов, трисетов и гигантских сетов

Возможность создания произвольных заметок

Отслеживание личных рекордов

Программы для новичков: StrongLifts 5x5, Ice Cream Fitness и др.

Программы для продвинутых: Madcow 5x5, PHUL, PHAT и др.

Программы для наращивания мышечной массы, сжигания жира и увеличения силы

Различные графики тренировок: 5x5, 3x5, 1x3, немецкая тренировка и др.

Поддержка всех видов тяжелой атлетики: пауэрлифтинг, бодибилдинг, силовые упражнения

Библиотека из 300+ упражнений с изображениями и инструкциями

Упражнения на пресс, бицепсы, трицепсы, грудь, ноги, плечи

Упражнения со штангой, гантелями и тренажерным оборудованием

Хорошо организованная история всех занятий

Отслеживание роста весов на одном повторении

Автоматическое заполнение истории

В общем, Daily Strength позволяет заниматься тяжелой атлетикой без необходимости в персональном тренере, эффективно развивая силовые показатели и добиваясь мышечной гипертрофии. Приложение удобно в использовании как в тренажерном зале, так и дома, предлагая все необходимые инструменты для достижения ваших фитнес-целей.