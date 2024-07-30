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Тренажерный зал и бодибилдинг для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.47.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:28.32 Мб
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Daily Strength - это многофункциональное приложение для тренировок, которое станет незаменимым помощником как в тренажерном зале, так и дома. Оно предоставляет пользователю удобный электронный дневник для записи всех тренировочных данных, что особенно полезно для занятий бодибилдингом, пауэрлифтингом и фитнесом. С помощью Daily Strength можно планировать и фиксировать упражнения, вести учет результатов и анализировать прогресс. Приложение поддерживает работу с различными видами упражнений, включая жим лежа, приседания и становую тягу. Встроенные программы тренировок и наборы настроек позволяют быстро начать тренироваться и достигать поставленных целей.

Daily Strength предлагает обширный функционал, включая поддержку супрсетов, трисетов и гигантских сетов, возможность создания собственных заметок и отслеживания личных рекордов. Программа предоставляет готовые тренировочные программы для новичков и продвинутых спортсменов, ориентированные на гипертрофию мышц, увеличение силы и сжигание жира. Встроенный цифровой персональный тренер поможет подобрать подходящие упражнения и режимы тренировок, а также будет сопровождать вас на протяжении всего тренировочного процесса.

Основные возможности приложения Daily Strength:

  • Запись всех упражнений, повторений и весов
  • Сохранение достигнутых результатов
  • Поддержка супрсетов, трисетов и гигантских сетов
  • Возможность создания произвольных заметок
  • Отслеживание личных рекордов
  • Программы для новичков: StrongLifts 5x5, Ice Cream Fitness и др.
  • Программы для продвинутых: Madcow 5x5, PHUL, PHAT и др.
  • Программы для наращивания мышечной массы, сжигания жира и увеличения силы
  • Различные графики тренировок: 5x5, 3x5, 1x3, немецкая тренировка и др.
  • Поддержка всех видов тяжелой атлетики: пауэрлифтинг, бодибилдинг, силовые упражнения
  • Библиотека из 300+ упражнений с изображениями и инструкциями
  • Упражнения на пресс, бицепсы, трицепсы, грудь, ноги, плечи
  • Упражнения со штангой, гантелями и тренажерным оборудованием
  • Хорошо организованная история всех занятий
  • Отслеживание роста весов на одном повторении
  • Автоматическое заполнение истории

В общем, Daily Strength позволяет заниматься тяжелой атлетикой без необходимости в персональном тренере, эффективно развивая силовые показатели и добиваясь мышечной гипертрофии. Приложение удобно в использовании как в тренажерном зале, так и дома, предлагая все необходимые инструменты для достижения ваших фитнес-целей.

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