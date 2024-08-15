Password Secure для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2024.07.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mihnea Radulescu
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|47.58 Мб
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Password Secure — это специализированный менеджер паролей, разработанный для безопасного хранения конфиденциальных данных и учетных записей. В современном мире обеспечение безопасности личной информации как в Интернете, так и вне его становится все сложнее. Password Secure предлагает удобные инструменты для хранения ваших паролей, а также связанных с ними веб-сайтов в зашифрованной библиотеке. Пользователи могут получать доступ к этим данным с помощью мастер-пароля, обеспечивая высокий уровень защиты.
Программа Password Secure поставляется в виде портативного пакета, что позволяет использовать ее на съемных носителях. Это значит, что вы можете иметь доступ к своим паролям в любое время и в любом месте, даже при отсутствии подключения к Интернету. Такой подход повышает мобильность и удобство использования приложения, делая его универсальным решением для защиты личной информации.
Password Secure отличается простым и эффективным дизайном. Приложение позволяет пользователям легко добавлять учетные записи и пароли, а также связанные с ними веб-сайты в зашифрованную библиотеку. Кроме того, вы можете быстро копировать пароли для их последующего ввода на экранах авторизации, что делает процесс использования еще более удобным.
Приложение идеально подходит для пользователей, которым необходимо надежное средство для управления паролями. Оно не только обеспечивает безопасность данных, но и предоставляет удобные инструменты для их хранения и использования в повседневной жизни.
Список основных возможностей приложения Password Secure:
- Защита конфиденциальных данных с помощью мастер-пароля.
- Портативный формат для использования на съемных носителях.
- Удобное добавление учетных записей и паролей.
- Возможность копирования паролей без их раскрытия.
- Создание зашифрованной библиотеки для хранения личной информации.
- Простота и эффективность интерфейса для удобного управления паролями.
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