PixConverter для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.83 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.09 Мб
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PixConverter — удобное и многофункциональное приложение для конвертации изображений, предназначенное для быстрого преобразования файлов в различные популярные форматы. Программа поддерживает более 50 форматов изображений, включая JPG, PNG, SVG, WebP, PDF и другие, что делает ее универсальным инструментом для работы с графическими файлами. PixConverter отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет пользователю легко конвертировать изображения всего в несколько кликов. После завершения процесса преобразования файлы можно быстро поделиться с друзьями или сохранить на устройстве.

Приложение также предлагает пакетную обработку изображений, что позволяет конвертировать несколько файлов одновременно. Эта функция особенно полезна при работе с большими объемами изображений. Для ускорения процесса и экономии ресурсов устройства, PixConverter использует облачные серверы для выполнения преобразований, что снижает нагрузку на батарею пользователя и обеспечивает безопасное хранение данных. Приложение также уделяет большое внимание конфиденциальности — все файлы автоматически удаляются с серверов после завершения обработки.

Список основных возможностей приложения PixConverter:

  • Поддержка более 50 форматов изображений, включая JPG, PNG, SVG, WebP, PDF, BMP, GIF, ICO, EPS, TIFF и другие.
  • Пакетное преобразование изображений без потери качества.
  • Возможность конвертировать изображения в несколько форматов одновременно.
  • Простота использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
  • Безопасная и быстрая конвертация через облачные серверы.
  • Защита конфиденциальности — автоматическое удаление файлов после обработки.
  • Возможность быстрой отправки преобразованных изображений.

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