PixConverter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.83 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TRMedia Inc.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.09 Мб
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PixConverter — удобное и многофункциональное приложение для конвертации изображений, предназначенное для быстрого преобразования файлов в различные популярные форматы. Программа поддерживает более 50 форматов изображений, включая JPG, PNG, SVG, WebP, PDF и другие, что делает ее универсальным инструментом для работы с графическими файлами. PixConverter отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет пользователю легко конвертировать изображения всего в несколько кликов. После завершения процесса преобразования файлы можно быстро поделиться с друзьями или сохранить на устройстве.
Приложение также предлагает пакетную обработку изображений, что позволяет конвертировать несколько файлов одновременно. Эта функция особенно полезна при работе с большими объемами изображений. Для ускорения процесса и экономии ресурсов устройства, PixConverter использует облачные серверы для выполнения преобразований, что снижает нагрузку на батарею пользователя и обеспечивает безопасное хранение данных. Приложение также уделяет большое внимание конфиденциальности — все файлы автоматически удаляются с серверов после завершения обработки.
Список основных возможностей приложения PixConverter:
- Поддержка более 50 форматов изображений, включая JPG, PNG, SVG, WebP, PDF, BMP, GIF, ICO, EPS, TIFF и другие.
- Пакетное преобразование изображений без потери качества.
- Возможность конвертировать изображения в несколько форматов одновременно.
- Простота использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
- Безопасная и быстрая конвертация через облачные серверы.
- Защита конфиденциальности — автоматическое удаление файлов после обработки.
- Возможность быстрой отправки преобразованных изображений.
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